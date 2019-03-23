رئيس وزراء العراق: نسعى لتوسيع التعاون مع القاهرة في جميع المجالات

قال عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق، إن القمة الثلاثية المقررة غدًا، الأحد، تمثل خطوة جديدة نحو تطوير العلاقات مع جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن العمل وبذل الجهد من أجل النهوض بالأمم والشعوب هو الأساس؛ وهذا ما يؤكده الرئيس السيسي.





وأضاف «عبد المهدي»، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، أن العراق حريص على أهمية الصداقة مع جميع دول الجوار ووضع الخلافات جانبًا، ودعم الأمور المشتركة بعيدًا عن صراعات سابقة باختلاف أنظمتها، موضحًا أنه لا يوجد للعراق أعداء سوى الإرهاب.





وأوضح رئيس وزراء العراق، أننا نتعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب ونسعى لتوسيع التعاون مع القاهرة في المجالات، لافتًا إلى أن العراق خاض معارك قاسية واستطاع في النهاية القضاء عليه، وأصبح الإرهاب مجموعات مشرذمة في أماكن متفرقة.





وأشار إلى أن الإرهاب ليس منظمة ولكنه فكرة وامتدت يجب أن تجفف منابعها حتى لا يظهر مرة أخرى، مؤكدًا أنه حرص على أن تكون أولى زيارتي الخارجية للقاهرة لها يجمع البلدين من علاقات تاريخية كبيرة، وهذه الزيارة لها دلالات معينة خاصة أنها الأولى له.



