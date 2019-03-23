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تعرف على موقع توتة توتة لبرامج قصص الأطفال.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 03:47 م
موقع توتة توتة
موقع توتة توتة
مي محمد
قالت الدكتورة ريهام شندي، مؤسسة موقع "توتة توتة"، إنها تبث من خلال موقعها ترجمة الكتب الأجنبية، وتتضمن الكتب الحديثة إلى جانب الكتب الكلاسيكية.

وأشارت "شندي" خلال تقرير عرضه برنامج "INBOX"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، اليوم، السبت، إلى انها تترجم هذه الكتب إلى اللغة العربية العامية بسجع.

ولفتت إلى أنها تضع تسجيلات مترجمة بصوتها على الموقع ليستمع الأشخاص إلى القصة، بجانب وضعها نص الترجمة أيضا على القصة، لتسهيل عملية ربط الصورة بالصوت للمشاهد.

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