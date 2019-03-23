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محافظات

قوافل تموينية لتوفير السلع بأسعار مخفضة في القري الأكثر احتياجا بالمنيا

السبت 23/مارس/2019 - 03:42 م
صدى البلد
ايمن رياض
تنظم مديرية التموين بالمنيا عدة قوافل تموينية إلى القري الأكثر احتياجا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة)، حيث نظمت المديرية قافلة تموينية بقرية منشأة الزعفرانة بمركز أبوقرقاص تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا .

وقال الدكتور محمود يوسف إن هناك إقبال كبير من المواطنين علي القوافل نظرا للأسعار المخفضة لجميع السلع، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة على توفير سيارات الشركة لعرض وبيع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن من لحوم ودواجن مجمدة وسلع غذائية وجميعها تباع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بتخفيض ما بين ٢٥% إلي ٣٠%.

وأشار إلي أن هذه القوافل تجوب محافظة المنيا وسوف تستمر خلال الأيام القادمة بالقرى الأكثر احتياجا بهدف طرح وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة، مع زيادة عدد منافذ التوزيع وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا والعشوائيات.

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