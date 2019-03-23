ريال مدريد يعلن مشاركته في البطولة الدولية الودية بأمريكا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ، المشاركة في منافسات البطولة الدولية الودية للعام السابع على التوالي ، والتي تجرى فعالياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح ريال مدريد - في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم /السبت / أن الفريق الأول بالنادي سيشارك في بطولة الكأس الدولية الودية المقرر إقامتها في شهر يوليو القادم ، وذلك استعدادًا للموسم الكروي المقبل.



وأشار النادي إلى أنه سيتم الكشف عن جدول مباريات البطولة يوم / الأربعاء / المقبل .



يشار إلى أن فريق ريال مدريد سيكون النادي "رقم 12 " الذي سيشارك في النسخة المقبلة من بطولة الكأس الدولية الودية، بعد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، ومانشستر يونايتد الإنجليزي ، وأتلتيكو مدريد الإسباني ، وبايرن ميونخ الألماني ، وإنتر ميلان وآيه سي ميلان وروما ويوفنتوس من إيطاليا ، وأرسنال الإنجليزي ، وبنفيكا ، البرتغالي.