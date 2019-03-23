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رياضة

آرون رامزي يغادر معسكر ويلز للإصابة

السبت 23/مارس/2019 - 03:46 م
صدى البلد
أ ش أ
غادر لاعب خط الوسط الويلزي آرون رامزي، معسكر منتخب بلاده وعاد لفريقه آرسنال الإنجليزي لتلقي العلاج من إصابة على مستوى الفخذ.

وذكر موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي أن رامزي (28 عاما) لن يشارك في المباراة الافتتاحية لمشوار ويلز في تصفيات يورو 2020 أمام سلوفاكيا في كارديف غدا /الأحد/، وسيتعين عليه تجهيز نفسه بدنيا قبل مواجهة المدفعجية أمام نيوكاسل في البريميرليج أول أبريل المقبل.

وقال المدير الفني للمنتخب الويلزي لكرة القدم ريان جيجز، في تصريح اليوم - إن "آرون عاد إلى آرسنال، ولن يكون متاحا للمشاركة غدا بعدما لم يتعافى في الوقت المناسب من الإصابة في غياب مؤثر كما هو من الواضح حيث كان يقدم مستوى جيدا لكن هذا سيمنح فرصة للاعب آخر".

ويؤدي رامزي، الذي سينضم إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال حر هذا الصيف، أداء مميزا في الأسابيع الأخيرة بفريق المدرب الإسباني أوناي إمري حيث يقوم بعمل دفاعي رائع إلى جانب زميله جرانيت تشاكا.

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