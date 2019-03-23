تعليم الوادي الجديد: بدء تفعيل شريحة تابلت طلاب الثانوية العامة

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، تفعيل شريحة الإنترنت الخاصة بتابلت طلاب الثانوية العامة، والبالغ عددهم 2337 طالبا بالصف الأول الثانوي، تمهيدا لإجراء الاختبارات التجريبية التي ستجرى على منظومة التابلت لأول مرة.



وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد: إن المديرية انتهت من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات التدريبية والتجريبية للصف الأول الثانوي باستخدام "التابلت" والتي ستنطلق غدا الأحد المقبل الموافق 24 من مارس 2019، مضيفا أن المحافظة انتهت من توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ27 مدرسة ثانوي بالمحافظة، وجار استكمال توصيل الإنترنت لباقي المدارس الابتدائية والإعدادية بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه تم الانتهاء من توزيع التابلت على الطلاب وحاليًا يتم توزيع الشرائح المشغلة له وقيمتها ٥ جنيهات، مؤكدا أن الطلاب الذين لم يحصلوا على شريحة التابلت سيتم تسليمهم كودا مكونا من 9 أرقام لفتح الامتحان، متابعًا: "كود فتح الامتحان على التابلت خاص بكل طالب، ومن الممكن استخدامه من أي مكان".

