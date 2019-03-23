ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تعليم الوادي الجديد: بدء تفعيل شريحة تابلت طلاب الثانوية العامة

السبت 23/مارس/2019 - 03:47 م
تفعيل شريحة تابلت
تفعيل شريحة تابلت طلاب الثانوية العامة
منصور ابوالعلمين
بدأت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، تفعيل شريحة الإنترنت الخاصة بتابلت طلاب الثانوية العامة، والبالغ عددهم 2337 طالبا بالصف الأول الثانوي، تمهيدا لإجراء الاختبارات التجريبية التي ستجرى على منظومة التابلت لأول مرة.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد: إن المديرية انتهت من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات التدريبية والتجريبية للصف الأول الثانوي باستخدام "التابلت" والتي ستنطلق غدا الأحد المقبل الموافق 24 من مارس 2019، مضيفا أن المحافظة انتهت من توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ27 مدرسة ثانوي بالمحافظة، وجار استكمال توصيل الإنترنت لباقي المدارس الابتدائية والإعدادية بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه تم الانتهاء من توزيع التابلت على الطلاب وحاليًا يتم توزيع الشرائح المشغلة له وقيمتها ٥ جنيهات، مؤكدا أن الطلاب الذين لم يحصلوا على شريحة التابلت سيتم تسليمهم كودا مكونا من 9 أرقام لفتح الامتحان، متابعًا: "كود فتح الامتحان على التابلت خاص بكل طالب، ومن الممكن استخدامه من أي مكان".

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا قال عمرو دياب للسعوديين وتركي آل شيخ؟

تشكيل مصر المتوقع أمام النيجر.. الشناوي يحرس المرمى وكوكا يقود الهجوم

البحوث الإسلامية: الإكثار من هذا الذكر يفرج همومك ويغفر ذنوبك

أول تعليق من وزارة الهجرة على شجاعة الطفل المصري رامي شحاتة

قصة إيفانز الشرطية النيوزيلندية المحجبة التي أثارت إعجاب العالم.. صور

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة أمطار قادمة.. فيديو

غدا.. مؤتمر صحفي مشترك لقادة مصر والأردن والعراق بالاتحادية

بهذه الطريقة.. نادى ليفربول يتمسك بمحمد صلاح

فيديوجراف| مطلوب حرامي خبرة 3 سنوات.. الساعة بـ 50 جنيها إسترلينيا

شاهد.. مرشحة تركية تتحدى أردوغان وتفضح علاقته بالدوحة

معركة شرسة في مباراة السوبر للراجبي في نيوزيلندا بسبب مذبحة المسجدين

لطيفة تكشف حقيقة زواجها من أحمد وفيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

تفاصيل المباحثات المصرية العراقية بين السيسي وعادل عبد المهدي في الاتحادية

شاهد.. 400 قائد مركبة سياحية فى دورة تدريبية بالأقصر

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة.. صور

أحلام تخطف الأنظار بنفس إطلالة فنانة لبنانية في الرياض.. صور

فيديو

خبير تخطيط يكشف عقوبة الممتنعين عن تحليل تعاطى المخدرات فيديو
رئيس المركز العربي : مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط .. فيديو
تعرف على موقع توتة توتة لبرامج قصص الأطفال.. فيديو
رئيس وزراء العراق: نسعى لتوسيع التعاون مع القاهرة في جميع المجالات
القوات الديمقراطية تعلن هزيمة داعش شرق سوريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟