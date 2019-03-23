شاب يعتدي بالضرب على امرأة مسنة بمترو نيويورك وسط سلبية الركاب .. فيديو

تعرضت سيدة مسنة للضرب المبرح من شاب خلال استقلالها مترو الأنفاق بمدينة نيويورك، في حين وقف من بالمترو مذهولين دون حركة أو الإقدام على محاولة لإنقاذها، واكتفوا بتصويرها بهواتفهم فقط.



تم القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على السيدة المسنة التي تجاوز عمرها 78 عاما، حيث ضربها بقدمه في وجهها بعنف، وقالت أماندا كوان، المتحدثة باسم هيئة النقل في العاصمة إن "هذا شريط فيديو مزعج للغاية"، وفقا لـ ديلي كالر.



في حين أوضحت إدارة شرطة نيويورك أن هذا الحادث قد وقع في يوم 10 مارس، أما الشاب الذي ضربها فيبلغ من العمر 40 عاما، وتم مشاهدته في مكان آخر وهو يرتدي قبعة سوداء ووشاح.



تلقت السيدة العلاج اللازم من الضرب المتتالي والذي كان معظمه كدمات وتورم في أماكن متفرقة من جسدها، وجروح في الوجه ونزيف، وليست هذه هي المشاجرة الأولى التي تحدث بالقرب من مترو أنفاق مدينة نيويورك، فسبق وتم احتجاز عضو في عصابة MS-13 في فبراير الماضي بعدما زعم قتل رجل في محطة مترو الأنفاق.









