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رياضة

مصريون لـ محمد صلاح: كلنا وراك لن تسير وحدك أبدا

السبت 23/مارس/2019 - 03:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور
حرصت جماهير ليفربول، على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، من خلال توجيه رسائل تحفيزية للاعب، بعد ساعات من نشر صورة له مكتوب بجانبها «لن تسير وحدك أبدًا».

جاء الرسائل كالتالى :_

فخر الشرق الأوسط

ربنا معاك ياغالى

‏‎لا تحزن إن شاء الله فترة وبتعدي وراح ترجع أحسن من الأول ‎#انت تقدر

‏‎إجازة سعيدة يا أبومكة يافخر بلدى

‏‎وأنت كمان لن تسير وحدك أبدا يا صلاح

‏‎‎فخر أفريقيا

‏‎بالتوفيق يا نجم كلنا وراك متشغلش بالك ركز في الملعب مصر كلها بتدعيلك ربنا معاك من نجاح لنجاح إن شاء الله

‎شد حيلك يا ابو صلاح 💖 وحشتنا أهدافك واسيستاتك والله عليك يا فخر العرب.

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