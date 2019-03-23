افتتاح مؤتمر علم النفس والفلسفة وعلاقتها بالحياة اليومية بآداب الزقازيق

افتتحت الدكتورة " ميرفت عسكر" نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث ،اليوم، السبت أعمال مؤتمر " علم النفس و الفلسفة وعلاقتها بالحياة اليومية" والذي تنظمه كلية الآداب بالاشتراك مع كرسي الفلسفة لليونسكو .



وأكدت نائب رئيس الجامعة، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى من موضوعه ومن مشاركة كوكبة علماء النفس والفلسفة في أعماله التي تعد إضافة نوعية وقّيمة للموضوعات المطروحة للنقاش.



وأعربت "عسكر"، عن تقديرها للمنظمين والمشاركين، مؤكدة أن الجامعة تعتز كثيرًا بهذا النشاط العلمي الذي إنفردت به كلية الآداب بإنشاء كرسي الفلسفة لليونسكو بجامعة الزقازيق عام 2008 وتميزت به بين كليات الآداب بالحرص علي عقد مؤتمرات حول قضايا متعددة لاستعادة الدور الريادى للفلسفة والتفاعل مع الواقع بما يطور مجالات الحياة في مجتمعاتنا، متمنية أن يقدم نقاشاته الفكرية اسهاما مهما في تحسين الحياة اليومية.



وأشار الدكتور حسن حماد، أستاذ الفلسفة وكرسي اليونسكو بجامعة الزقازيق، ومقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر يأتي تكريمًا لرائد فلسفة الحياة اليومية في العالم العربي المفكر التونسي فتحي التريكي لإسهاماته بالعديد من المؤلفات والأفكار في مجال الفلسفة مضيفًا ان المؤتمر يناقش الأخلاق وفلسفة الحياة اليومية وعلاقتها بالأيدولوجيا والسلطة وموقفها مع الإرهاب وتحديات الفضاء الإلكتروني والعولمة كما يتم استعراض مساهمات فلاسفة الحياة اليومية أمثال "فوكو ـ ريكور ـ دولوز وغيرهم .