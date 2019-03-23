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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مبنى وزارة العمل الصومالية إلى 9 قتلى و20 مصابا

السبت 23/مارس/2019 - 03:50 م
هجوم على مبنى وزارة
هجوم على مبنى وزارة العمل الصومالية
أ ش أ
أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته حركة الشباب المتطرفة، اليوم /السبت/، على مبنى وزارة العمل بالعاصمة الصومالية مقديشيو إلى 9 قتلى و20 جريحا.

وذكرت الشرطة الصومالية -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - "إن 7 أشخاص قتلوا حتى الآن، وإن المقاتلين الاثنين من حركة الشباب اللذين دخلا مبنى الوزارة بعد الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة، قتلا بالرصاص نتيجة تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، وتم تأمين معظم المبنى".

من جانبه، قال مدير خدمة الإسعاف الدكتور عبد القادر عبدالرحمن، "إن مجموعة من الناس لا يزالون متواجدين داخل المبنى وأن إجلاءهم منه أمر مستحيل بسبب استمرار المعركة".

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