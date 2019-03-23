ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الصحة: مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي ليس خصخصة

السبت 23/مارس/2019 - 06:20 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر و محمد الغزاوي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك اتفاقاً بين الوزارة وكبري المستشفيات الخاصة للمشاركة الإشرافية على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد .

وأضافت "زايد" خلال تصريحات لها في جولتها بمحافظة بورسعيد، أن مشاركة القطاع الخاص لاتعني خصخصة ولكن دور مشاركة من المستشفيات الخاصة انطلاقا من دورها الوطني .

وأكدت وزيرة الصحة، على استمرار ملكية الدولة للمستشفيات، والعاملين بها من الدولة، ومن سيقدم الخدمة الدولة، ولكنهم سيشرفون على تجهيزاتها، وتدريب الأطقم الطبية.

وأوضحت ان مستشفيات كليوباترا سوف تتولى مسئولية إدارتها مستشفى النصر، ومجدي يعقوب يشرف على جناحه فيها، والرمد ستكون مسئولية المغربي، والتضامن كليوباترا، والزهور لدار الفؤاد.

ووجهت الوزيرة الشكر للقطاع الخاص لاسهامه في رسم منظومة صحية جديدة على الدول النامية، قائلة: "نموذج مصر كل العالم مستنيه.. أنا عاجزة عن شكر مستشفيات القطاع الخاص.. مخدوش ولا جنيه رغم انهم تجولوا في الـ 27 محافظة لتقييم المستشفيات النموذجية".

وأشارت إلى أن المستشفيات الخاصة ستدرب الأطباء المصريين بداية من أول أبريل، وسيكون عينهم على التشغيل، موضحة أن الشراكة بين الجانبين ستكون رسالة بوطنية المصريين للعالم كله.

وأوضحت أنه سيتم استلام مستشفى بور فؤاد في منتصف مايو، واوشكت مستشفي بورسعيد والنصر على الانتهاء، وسيتم توريد تجهيزاتهم للموقع، فضلا عن استلام 22 وحدة صحية من أصل 35 تضمهم المنظومة.

ترشيحاتنا

يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء.. ياسمين تطلب الطلاق بعد 7 أشهر زواجا والسبب غريب

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

هاآرتس: 4 شخصيات دفعوا بيجن لتوقيع اتفاقية السلام مع مصر

منافس محمد صلاح بالدوري الإنجليزي خارج كأس الأمم الأفريقية

ضحية جوزيه يروي موقفا لن ينساه مع حسام البدري

أحرونوت: مصر تتحدى ترامب وردود دولية تندد باحتلال الجولان

فيديوجراف| بجمالها وإنسانيتها.. شرطية نيوزيلندية تثير إعجاب العالم

تشكيل هجومي لمنتخب مصر في مواجهة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا

#لاسارتى يشعل تويتر بعد حواره لـ الأهلى.. ومغردون: منتظرون الفوز على الزمالك

ضحية جوزيه لصدى البلد.. رفضت الأبيض من أجل الأهلي.. ولن أنسى موقف البدري وغزال الزمالك

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام كهربا

تشييع جثامين ضحايا حادث انفجار خزان مصنع كيماويات بالعين السخنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

فيديو

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بعد تطبيق قرار السيسي.. فيديو
درويش: مصر تستعيد دورها الريادي في المنطقة العربية.. فيديو
الشهابي: الجولان المحتلة عربية ولا وجود لصفقة القرن.. فيديو
الأرصاد تحذر من كارثة تهدد بدمار كوكب الأرض
فيديوجراف| بجمالها وإنسانيتها.. شرطية نيوزيلندية تثير إعجاب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟