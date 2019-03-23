وزيرة الصحة: مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي ليس خصخصة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك اتفاقاً بين الوزارة وكبري المستشفيات الخاصة للمشاركة الإشرافية على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد .





وأضافت "زايد" خلال تصريحات لها في جولتها بمحافظة بورسعيد، أن مشاركة القطاع الخاص لاتعني خصخصة ولكن دور مشاركة من المستشفيات الخاصة انطلاقا من دورها الوطني .





وأكدت وزيرة الصحة، على استمرار ملكية الدولة للمستشفيات، والعاملين بها من الدولة، ومن سيقدم الخدمة الدولة، ولكنهم سيشرفون على تجهيزاتها، وتدريب الأطقم الطبية.





وأوضحت ان مستشفيات كليوباترا سوف تتولى مسئولية إدارتها مستشفى النصر، ومجدي يعقوب يشرف على جناحه فيها، والرمد ستكون مسئولية المغربي، والتضامن كليوباترا، والزهور لدار الفؤاد.





ووجهت الوزيرة الشكر للقطاع الخاص لاسهامه في رسم منظومة صحية جديدة على الدول النامية، قائلة: "نموذج مصر كل العالم مستنيه.. أنا عاجزة عن شكر مستشفيات القطاع الخاص.. مخدوش ولا جنيه رغم انهم تجولوا في الـ 27 محافظة لتقييم المستشفيات النموذجية".





وأشارت إلى أن المستشفيات الخاصة ستدرب الأطباء المصريين بداية من أول أبريل، وسيكون عينهم على التشغيل، موضحة أن الشراكة بين الجانبين ستكون رسالة بوطنية المصريين للعالم كله.



