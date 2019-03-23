هاني الناظر يحذر من وضع الورد بالمنزل في هذه الأيام

أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، علي صفحته الشخصية بالفيسبوك أن هذه الأيام من فصل الربيع تعد الاصعب لمرضي الحساسية خاصة للأطفال الصغار.



وأوضح أن من أكثر العوامل التي تؤدي إلي ظهور أعراض الحساسية في هذه الفترة، ملامسة الاطفال للأزهار او اللعب بها وذلك بسبب حبوب اللقاح التي تنثرها الأزهار، فعندما يتعرض الأطفال لتلك الحبوب تظهر بعدها مباشرة اعراض الحساسية سواء جلدية او صدرية.



وناشد الامهات خلال هذه الفترة بعدم السماح للأطفال باللعب بالأزهار او الجلوس علي النجيلة في الحدائق، ناصحا أيضا بعدم وضع الزهور والورود داخل المنازل طالما هناك أطفال صغار.



