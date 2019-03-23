رئيس النادي المصري بفيينا: عودة الأعضاء القدامى يمنحنا الثقة

قال الكابتن مجدي رمضان رئيس النادي المصري بفيينا، إن من أهم الملفات التي تعمل عليها الهيئة الإدارية المنتخبة حديثا للنادي المصري هو ملف زيادة الأعضاء العاملين بالنادي، حيث أن أبواب النادي مفتوحة لجميع أبناء الجالية الوطنيين، الذين نأمل أن يتقدم أكبر عدد منهم لملء استمارات عضوية ليصبحوا أعضاء عاملين.



وأضاف الكابتن مجدي رمضان، أننا وجهنا الدعوة للجميع: أفراد ومؤسسات ليصبح النادي المصري بفيينا هو المظلة التي تجمعهم، باعتباره المؤسسة المصرية الأهلية الأعرق بالنمسا وأوروبا حيث أن عمره يقارب النصف قرن.



وأبدى رئيس النادي المصري بفيينا سعادة بعودة الأعضاء القدامى أمثال رجل الأعمال المعروف محمود الأسيوطي، الذي حرص أمس على تسديد الاشتراك السنوي ورجل الأعمال محمد الشيمي والعضو البارز محمود مقلد، وغيرهم من أعضاء النادي المصري القدامى، مؤكدا أن عودة هؤلاء الأعضاء يمنحنا الثقة في طريقة عملنا.



من ناحيته أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، بالدعوة التي وجهها الكابتن مجدي رمضان لتوحيد صفوف الجالية المصرية في النمسا، مؤكدا دعم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا / ليوبن برئاسة المهندس حسام بازينة لهذه المبادرة التي تنم على حرص الهيئة الإدارية الجديدة للنادي المصري بفيينا برئاسة الكابتن مجدي رمضان على المصلحة العامة الجالية المصرية في النمسا.