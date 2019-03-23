مدير تعليم جنوب سيناء تناقش استعدادات امتحانات أولى ثانوي الالكترونية

عقدت المهندسة ليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، اليوم السبت الموافق 2019/3/23 بالمديرية اجتماعا موسعا ، مع مديري الإدارات التعليمية ومديري ورؤساء أقسام التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات ومديري مدارس التعليم الثانوي وأخصائي التطوير بالمدارس ، وذلك لعرض بعض المستجدات الخاصة بعقد الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي والمقرر بدايته غدا الأحد 2019/3/24 .



وقد شهد هذا الاجتماع مناقشة أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي ، والمقرر عقده لأول مرة على التابلت ، وحصر كافة الاستفسارات الواردة من مديري المدارس والمعوقات.



وخلال الاجتماع ، عرض المهندس هشام فرغل مدير مركز التصحيح الإلكتروني جميع محتوى المنظومة الجديدة ، من منصة طالب ومراقب ومقدر الدرجات ، وقام بتحديد مهام كل منهم وتحدث عن كيفية حل المشكلات الخاصة بالتابلت والإنترنت والشريحة ، وطريقة دخول الامتحان والتعامل مع الوقت في خلال فترة الامتحان.



وأكد فرغل، على عدم الالتفات للشائعات وعلى كل ماينشر على صفحات التواصل وأخذ المعلومات من الموقع الرسمي للوزارة ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرف دعم فني لتسهيل عملية إجراء الامتحان التدريبي.