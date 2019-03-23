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تعليم

مدير تعليم جنوب سيناء تناقش استعدادات امتحانات أولى ثانوي الالكترونية

السبت 23/مارس/2019 - 05:05 م
صدى البلد
قســـم التعليم
عقدت المهندسة ليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، اليوم السبت الموافق 2019/3/23 بالمديرية اجتماعا موسعا ، مع مديري الإدارات التعليمية ومديري ورؤساء أقسام التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات ومديري مدارس التعليم الثانوي وأخصائي التطوير بالمدارس ، وذلك لعرض بعض المستجدات الخاصة بعقد الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي والمقرر بدايته غدا الأحد 2019/3/24 .

وقد شهد هذا الاجتماع مناقشة أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي ، والمقرر عقده لأول مرة على التابلت ، وحصر كافة الاستفسارات الواردة من مديري المدارس والمعوقات. 

وخلال الاجتماع ، عرض المهندس هشام فرغل مدير مركز التصحيح الإلكتروني جميع محتوى المنظومة الجديدة ، من منصة طالب ومراقب ومقدر الدرجات ، وقام بتحديد مهام كل منهم وتحدث عن كيفية حل المشكلات الخاصة بالتابلت والإنترنت والشريحة ، وطريقة دخول الامتحان والتعامل مع الوقت في خلال فترة الامتحان.

وأكد فرغل، على عدم الالتفات للشائعات وعلى كل ماينشر على صفحات التواصل وأخذ المعلومات من الموقع الرسمي للوزارة ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرف دعم فني لتسهيل عملية إجراء الامتحان التدريبي.

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