BBC تواصل أكاذيبها ضد مصر.. والعامة للاستعلامات محلك سر وخبراء يطالبون الهيئة بسحب ترخيص القناة على غرار الجزيرة

الهيئة العامة للاستعلامات يجب أن تدفع الــ bbc لتقديم اعتذار على تجاوزاتها

مدكور :

٣ جهات مسئولة عن مواجهة الإساءة لمصر في الإعلام الأجنبي

ليلى عبد المجيد :

حال استمرار الــ bbc في تجاوزاتها يجب سحب ترخيصها



اتخذت قناة الـ بى بى سى طريق الفبركة ضاربة بالمهنية عرض الحائط وتحولت الى منصة اعلامية لجماعة الاخوان الارهابية لنشر اكاذيبهم ضد مصر اعتادت القناة نشر فيديوهات مفبركة واخبار مغلوطة واستضافة اعضاء الارهابية الهاربين فى تركيا للتحريض على اعمال عنف ضد مؤسسات الدولة .





طالب خبراء اعلام الهيئة العامة للاستعلامات بسرعة التحرك واتخاذ قرارات حاسمة ضد القناة التى باتت تبث الاكاذيب مؤكدين أن الهيئة العامة للاستعلامات لها دورا لا يمكن إغفاله تتحمله فيما يخص مواجهة المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الأجنبية وتصحيح الحقائق لتلك الجهات بل ومعاقبتها إذا لزم الأمر.



وتمثل أهم أدوار الهيئة العامة للاستعلامات في توفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر لأداء عملهم على أفضل مستوى ممكن لنقل صورة حقيقية عما يجري في مصر إلى العالم.



كما تتحمل الهيئة تقديم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في العديد من العواصم والمدن الكبرى، وتوفير مصدر للمعلومات الدقيقة والصحيحة والحديثة عن مصر في مختلف المجالات



لذلك من المنتظر والمرجو أن نرى دورا حاسما في مواجة اصرار قناة bbc العربية على اتباع سياسة التشوية للأوضاع في مصر من خلال تداول أخبار ومعلومات تفتقد للمصداقية، وكان آخرها استضافة أحد المدرجين على قوائم الإرهاب ليتحدث عن أكاذيب بشأن وجود انتفاضة في مصر .



حول هذا الشأن قال الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدور جيد في متابعة ورصد كافة ما ينشر عن الشئون المصرية في الخارج.



وشدد علم الدين خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، على ضرورة أن تتواصل الهيئة مع قناة الbbc بسبب تجاوزتها الأخيرة ، حيث استضافت أحد الأشخاص الذي أساء للشعب المصري دون تدخل من القائمين عن الحلقة ، مضيفا "الهيية العامة للاستعلامات سبق أن حصلت على اعتذار من الbbc في واقعة نشر معلومات خاطئة عن الاختفاء القسري لزبيدة وعليها ان تمارس دورها الإيجابي في دفع القناة لتصحيح موقفها والإعتذار .



وتابع:"دور الهيئة العامة للاستعلامات هو الرصد والمتابعة والتواصل مع المنصات الإعلامية المختلفة ويجب ان تطلب من الbbc تفعيل الدقة والمصداقية والموضوعية وأن تطلب أيضا تصحيح المصادر والمعلومات المنشورة بالقناة أو أن تمدها القناة بالوقائع والمصادر لتقوم الهيئة بالتدقيق فيها واستبيان الحقائق ".



ومن جهة أخرى طالب علم الدين الأعلى للاعلام بإعداد ملف كامل عن تجاوزات قناة bbc في تغطية الشأن المصري وتقديمه الى الكيان التنظيمي المسئول عن متابعة الإعلام البريطاني "الأوف كوم" حتى يتم محاسبته على أن ترسل صورة من الشكوى للقناة وتتضمن انعدام الدقة أو التوازن او المصداقية بالإضافة إلى الاختلاق.



فيما قال الدكتور مرعي مدكور أن مواجهة المنصات الإعلامية التي تسيء لمصر، وعلى رأسها الbbc يتم من خلال ٣جهات هي وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات .



وقال مدكور خلال تصريحات لصدى البلد ، أن وزارة الخارجية تقوم في مثل هذه الحالات بمخاطبة الدولة المسئولة عن الوسيلة الإعلامية من خلال ملحقها او مستشارها الإعلامي للاستفسار عن الواقعة ومتابعة ما يتخذ ضد الوسيلة من إجراءات.



وأشار إلى أن الدور الأهم في هذه المسألة على عاتق المجلس الأعلى للإعلام لأنه المسئول عن المحاسبة وتوقيع الجزاءات على غير الملتزمين والقرارات كلها بيديه .



ولفت إلى أن الهيية العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان بذلت بالفعل مجهودا جبارا خلال الفترة الماضية وكان لها العديد من الإصدارات التي أسهمت وتسهم في توضيح الموقف المصري ، مؤكدا ان الهيئة لا تعتمد سياسة رد الفعل بقدر ما تبذل مجهودا في العمل المستمر والمتنامي لتشكيل صورة جيدة .



ومن جانبها قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد ، عميد إعلام القاهرة الأسبق ان الهيئة العانة للاستعلامات سبق أن قامت باستدعاء مديرة مكتب الbbc أكثر من مرة بسبب أخطاء مهنية فادحة وقعت فيها القناة حتى أن مديرة المكتب اشتكت للرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد المؤتمرات من أنها تواجه ضغوطا في عملها.



وأضافت عبد المجيد خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الاجراءات التي اتخذها الأعلى للإعلام موخرا فيما يخص واقعة استضافة أحد المندرجين على قوائم الارهاب ربما تكون تمت بالتنسيق مع الهيئة .



وقالت عبد المجيد إنه لو استمرت قناة bbc في أدائها السلبي فإنه يمكن للهيئة العامة للاستعلامات ان تعاملها معاملة الجزيرة وتسحب ترخيصها .



ودعت عبد المجيد الشعب إلى التصعيد ضد القناة وإطلاق هاشتاج لمقاطعتها إلى أن تعود لرشدها وطالبت عبد المجيد وزارة الخارجية بالتقدم باحتجاج رسمي وشكوى للحكومة البريطانية ضد أداء القناة غير المهني .

