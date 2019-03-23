أهلي 2003 يتعادل مع وادي دجلة 1 - 1 في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد 2003» مع ضيفه وادي دجلة، في مبارتهما اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 27 من بطولة الجمهورية.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون:





حراسة المرمى: طارق حسن .





الدفاع: أحمد داوود – كريم فكري – إبراهيم عبد الحكيم – عبد الرحمن جمال .





الوسط: محمد ربيع – كريم عثمان – عمر عبد الحميد – محمود حمدي – محمد سرحان.





الهجوم: سمير محمد.





وشارك مروان محمد بدلًا من كريم فكري في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني شارك عبد الرحمن ممدوح بدلًا من محمود حمدي، ثم لعب عبد الحليم الفقي بدلًا من محمد سرحان.





أهدر أحمد داوود مدافع الأهلي ركلة حزاء في الدقيقة الخامسة من المباراة، وسجل بعدها دجلة هدف التقدم، قبل أن تحتسب ركلة جزاء ثانية للأهلي في مطلع الشوط الثاني، ويسددها إبراهيم عبد الحكيم بنجاح هذه المرة، ليمنح التعادل للأهلي في الدقيقة ٤٨ من عمر المباراة.





وتصدى طارق حسن حارس مرمى الأهلي لفرصة خطيرة من لاعبي دجلة محافظًا على التعادل، وفي الدقائق الأخيرة حصل حارس دجلة على بطاقة صفراء ثانية وتم طرده من اللقاء، بعدما ضرب سمير محمد مهاجم الأهلي بالكرة في وجهه، بسبب تعطيل الأخير لركلة مرمى وحصوله على إنذار، ليلعب أحد مدافعي دجلة كحارس مرمى بعد نفاد التبديلات.





التعادل رفع الأهلي رصيده إلى ٤٠ نقطة، بعد فوزه في ١١ مباراة هذا الموسم، مقابل التعادل في ٧ مباريات، والهزيمة في ٦ مباريات أخرى، حيث فاز هذا الموسم على بيراميدز ٤ – ٣، والجونة ٢ – ١، وبتروجت ٤ – ٢، وحرس الحدود ٤ – صفر، والنجوم ٦ – صفر، ووادي دجلة ٢ – صفر، وطلائع الجيش ٢ – ١، والمصري ١ – صفر، وبيراميدز مجددًا ٣ – ١، والجونة ٢ – ١، وحرس الحدود ٢ – ١، مسجلًا ٤٥ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٣٧ هدفًا، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سموحة ستقام في ٢٠ أبريل المقبل.



