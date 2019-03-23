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محافظات

127 مليون جنيه فاتورة تطوير مستشفى بورسعيد العام

السبت 23/مارس/2019 - 05:19 م
محافظ بورسعيد ووزير
محافظ بورسعيد ووزير الصحة في مستشفي بورسعيد العام
محمد الغزاوى- عبد الصمد ماهر
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفي بورسعيد العام، للوقوف علي أعمال التطوير الجارية بها، في بداية زيارتها للمحافظة لمتابعة التجهيزات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

ووجهت وزيرة الصحة بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مطالبة قيادات الوزارة بالعمل علي إزالة أي عقبات مالية أو إدارية تواجه أعمال التطوير.

وتشمل أعمال التطوير مبنى الطوارئ والاستقبال بالإضافة إلى إنشاء العيادات الخارجية وممر للربط بين الجناح القبلي والبحري، بتكلفة بلغت حوالي127 مليون جنيه، ليصل إجمالي السعة الاستيعابية للمستشفى إلي 212 سرير، 148 منهم سرير اقامة، و52 سرير رعاية، و12 حضانة، 83 سرير للغسيل الكلوي، بالاضافة إلى11غرفة للعمليات، وقسم للمناظير به منظار للجهاز الهضمي، و2 جراحي، ومعمل للتحاليل، و16 عيادة خارجية وبنك دم تجميعي، بجانب قسم للأشعة به أشعة سينية ومتنقلة ودوبلر وماموجرام وCARM ورنين مغناطيسي.

ورافق الوزيرة كل من: الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد و الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وعددا من رؤساء مجلس إدارات المستشفيات الخاصة، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحي، بهدف تحقيق أقصى استفادة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة.

وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد مستشفى بورفؤاد العام.

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