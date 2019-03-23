ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

بث مباشر.. مباراة مصر والنيجر بتصفيات أمم أفريقيا

السبت 23/مارس/2019 - 05:01 م
منتخب مصر
منتخب مصر
نور عادل
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة مصر والنيجر ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد 9 سنوات من المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين في التصفيات المؤهلة للنسخة 2012.

وتقام المباراة ضمن الجولة السادسة من المجموعة العاشرة في التصفيات، وذلك في الخامسة والنصف من مساء اليوم، السبت، على استاد جينرال سيني كونتش.

تحمل الزيارة الوحيدة من جانب المنتخب المصري إلى النيجر ذكرى سيئة، حيث خسر بنتيجة 1-0 في عام 2010 خلال التصفيات التي شهدت عدم تأهل الفراعنة إلى النهائيات بعد الحصول على اللقب 3 مرات متتالية.

لكن تمكن المنتخب المصري عقب تلك الخسارة من الفوز على النيجر 3 مرات متتالية، شهدت تسجيل 10 أهداف منحت الفراعنة تفوق كبير في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ولن تمثل مواجهة المنتخب المصري والنيجر أي أهمية من حيث الصراع على التأهل للنهائيات حيث أن مصر سبق لها التأهل بالفعل في البطولة، قبل أن تحصل على حق تنظيمها بدلًا من الكاميرون.

بالنسبة إلى النيجر فلم يتمكن الفريق من التواجد في دائرة المنافسة على الإطلاق، حيث لم يجمع سوى 4 نقاط من 5 مباريات، وكانت من مواجهته مع ايسواتيني.

النيجر ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد 9 سنوات من المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين في التصفيات المؤهلة للنسخة 2012.

وتقام المباراة ضمن الجولة السادسة من المجموعة العاشرة في التصفيات، وذلك في الخامسة والنصف من مساء اليوم، السبت، على استاد جينرال سيني كونتش.

تحمل الزيارة الوحيدة من جانب المنتخب المصري إلى النيجر ذكرى سيئة، حيث خسر بنتيجة 1-0 في عام 2010 خلال التصفيات التي شهدت عدم تأهل الفراعنة إلى النهائيات بعد الحصول على اللقب 3 مرات متتالية.

لكن تمكن المنتخب المصري عقب تلك الخسارة من الفوز على النيجر 3 مرات متتالية، شهدت تسجيل 10 أهداف منحت الفراعنة تفوق كبير في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ولن تمثل مواجهة المنتخب المصري والنيجر أي أهمية من حيث الصراع على التأهل للنهائيات حيث أن مصر سبق لها التأهل بالفعل في البطولة، قبل أن تحصل على حق تنظيمها بدلًا من الكاميرون.

بالنسبة إلى النيجر فلم يتمكن الفريق من التواجد في دائرة المنافسة على الإطلاق، حيث لم يجمع سوى 4 نقاط من 5 مباريات، وكانت من مواجهته مع ايسواتيني.



ترشيحاتنا

حلمي بكر يهاجم محمد رمضان: تقديمه حفلا غنائيا كارثة

طارق أبو العينين: مصنع وايت فيل الجديد ينتج 2 مليون ومائتي ألف قطعة سنويًا ويوفر ٢٠٠٠ فرصة عمل للشباب.. فيديو وصور

شاهد.. رسالة الفنان صلاح عبد الله لـ محمد صلاح

عادات يومية تدل على إصابتك بسرطان الدماغ .. أبرزها هز الرجلين والقيلولة

تشكيل هجومي لمنتخب مصر في مواجهة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا

بشرى لجماهير الأهلي.. الشناوي ينتظم في التدريبات وجاهز لمباراة القمة

السيول تجتاح إيران.. والجيش يتدخل لإنقاذ الموقف

أحمد ناصر يكشف عن سيارته الجديدة فى نادى أياكس أمستردام

فى ذكرى ميلادها.. تعرف على قصة حب لم تكتمل بطلتها نجاة علي | نوستالجيا

شاهد.. مظاهرات ضد جرائم الإخوان في تعز والمحافظ السابق يحمل قطر المسؤولية

طارق أبو العينين: مصنع وايت فيل الجديد يستخدم أحدث تكنولوجيا عالمية تساهم فى ترشيد استهلاك المياه.. فيديو وصور

صرخة أنثى داخل محكمة الأسرة: بيموت على الجنيه وأجهضني بسبب بخله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

تفاصيل المباحثات المصرية العراقية بين السيسي وعادل عبد المهدي في الاتحادية

شاهد.. 400 قائد مركبة سياحية فى دورة تدريبية بالأقصر

فيديو

شاهد.. شاب ينقذ أطفالا على مواسير الغاز بعد نشوب حريق فى منزلهم
تعرف على صاحبة فيديوهات الطبخ بلغة الإشارة ..فيديو
خبير تخطيط يكشف عقوبة الممتنعين عن تحليل تعاطى المخدرات فيديو
رئيس المركز العربي : مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط .. فيديو
تعرف على موقع توتة توتة لبرامج قصص الأطفال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟