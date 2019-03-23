بث مباشر.. مباراة مصر والنيجر بتصفيات أمم أفريقيا

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة مصر والنيجر ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد 9 سنوات من المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين في التصفيات المؤهلة للنسخة 2012.



وتقام المباراة ضمن الجولة السادسة من المجموعة العاشرة في التصفيات، وذلك في الخامسة والنصف من مساء اليوم، السبت، على استاد جينرال سيني كونتش.



تحمل الزيارة الوحيدة من جانب المنتخب المصري إلى النيجر ذكرى سيئة، حيث خسر بنتيجة 1-0 في عام 2010 خلال التصفيات التي شهدت عدم تأهل الفراعنة إلى النهائيات بعد الحصول على اللقب 3 مرات متتالية.



لكن تمكن المنتخب المصري عقب تلك الخسارة من الفوز على النيجر 3 مرات متتالية، شهدت تسجيل 10 أهداف منحت الفراعنة تفوق كبير في المواجهات المباشرة بين الفريقين.



ولن تمثل مواجهة المنتخب المصري والنيجر أي أهمية من حيث الصراع على التأهل للنهائيات حيث أن مصر سبق لها التأهل بالفعل في البطولة، قبل أن تحصل على حق تنظيمها بدلًا من الكاميرون.



بالنسبة إلى النيجر فلم يتمكن الفريق من التواجد في دائرة المنافسة على الإطلاق، حيث لم يجمع سوى 4 نقاط من 5 مباريات، وكانت من مواجهته مع ايسواتيني.



النيجر ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد 9 سنوات من المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين في التصفيات المؤهلة للنسخة 2012.



وتقام المباراة ضمن الجولة السادسة من المجموعة العاشرة في التصفيات، وذلك في الخامسة والنصف من مساء اليوم، السبت، على استاد جينرال سيني كونتش.



تحمل الزيارة الوحيدة من جانب المنتخب المصري إلى النيجر ذكرى سيئة، حيث خسر بنتيجة 1-0 في عام 2010 خلال التصفيات التي شهدت عدم تأهل الفراعنة إلى النهائيات بعد الحصول على اللقب 3 مرات متتالية.



لكن تمكن المنتخب المصري عقب تلك الخسارة من الفوز على النيجر 3 مرات متتالية، شهدت تسجيل 10 أهداف منحت الفراعنة تفوق كبير في المواجهات المباشرة بين الفريقين.



ولن تمثل مواجهة المنتخب المصري والنيجر أي أهمية من حيث الصراع على التأهل للنهائيات حيث أن مصر سبق لها التأهل بالفعل في البطولة، قبل أن تحصل على حق تنظيمها بدلًا من الكاميرون.



بالنسبة إلى النيجر فلم يتمكن الفريق من التواجد في دائرة المنافسة على الإطلاق، حيث لم يجمع سوى 4 نقاط من 5 مباريات، وكانت من مواجهته مع ايسواتيني.







