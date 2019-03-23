محافظ الغربية: تعاون مع جامعة طنطا في تخطيط المشروعات.. صور

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على التعاون المستمر مع جامعة طنطا فى دراسة وتخطيط كافة المشروعات التنموية فى المحافظة حيث تعد الجامعة أحد المحاور التي تعتمد عليها المحافظة فى تنفيذ خطتها لتحقيق التنمية.



جاء ذلك خلال حضور محافظ الغربية اليوم مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الهندسة جامعة طنطا تحت عنوان "سلوك البلاطات الخرسانية المجوفة عالية الأداء" والتى ناقشها المهندس أحمد عماد عتمان وأشرف عليها الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا السابق وأستاذ المنشأت الخرسانية المسلحة بكلية الهندسة والدكتور أشرف حسن الزناتى أستاذ المنشأت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور طارق فوزى عميد كلية الهندسة الأسبق والدكتور كونيدا مونوريو رئيس قسم الهندسة المدنية جامعة جيفو باليابان.



عقب المناقشة أكد محافظ الغربية على أهمية العلم والعلوم لنهضة الأمم وتقدم الشعوب مشيرًا أن العلم هو قاطرة التنمية والبناء.



أشار محافظ الغربية أن المحافظة تعمل على تنفيذ الأبحاث العلمية الخاصة بالجامعة على أرض الواقع لافتا إلى إشراك كلية الهندسة فى تخطيط المشروعات المستقبلية ومتابعة مراحل تنفيذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة لها.