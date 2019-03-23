ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تدريبات تأهيلية لـ حمدي فتحي في الأهلي

السبت 23/مارس/2019 - 05:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أدى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بالجري حول الملعب، قبل أن يستكمل بعض التدريبات الأخرى داخل صالة الجيمانزيوم للتعافي من الإصابة.

ويعاني "فتحي"، من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بتروجت بالدوري، حيث يغيب عن الفريق لمدة من 4:6ف أسابيع.

وينفذ برنامجا تأهيليا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، حيث تأكد عدم لحاقه بمباراة الزمالك المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ترشيحاتنا

أبرزهم محمد صلاح ومبابي .. 7 صفقات ستشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

الأرصاد: أمطار على أغلب الأنحاء غدا يصاحبها نشاط للرياح والأتربة

الشوالي: الأهلي الأخطر على الترجي .. وقمة الزمالك تهدد تتويجه أفريقيًا

هاآرتس: 4 شخصيات دفعوا بيجن لتوقيع اتفاقية السلام مع مصر

الزمالك يجدد طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة

حالة غريبة حيرت الأطباء.. ولادة طفل عراقي بدون أنف

حاليا بالأسواق فرشاة ترامب لتنظيف المرحاض

لمرضى الغدة الدرقية.. أسباب نقص عقار إلتروكسين فى الصيدليات والبدائل المتاحة

أردوغان يبيع جزيرة إسطنبول لـ قطر ويبطش بمعارضيه

عادات يومية تدل على إصابتك بسرطان الدماغ .. أبرزها هز الرجلين والقيلولة

تشكيل مصر المتوقع أمام النيجر.. الشناوي يحرس المرمى وكوكا يقود الهجوم

لطيفة تكشف حقيقة زواجها من أحمد وفيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

تفاصيل المباحثات المصرية العراقية بين السيسي وعادل عبد المهدي في الاتحادية

شاهد.. 400 قائد مركبة سياحية فى دورة تدريبية بالأقصر

فيديو

شاهد.. شاب ينقذ أطفالا على مواسير الغاز بعد نشوب حريق فى منزلهم
تعرف على صاحبة فيديوهات الطبخ بلغة الإشارة ..فيديو
خبير تخطيط يكشف عقوبة الممتنعين عن تحليل تعاطى المخدرات فيديو
رئيس المركز العربي : مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط .. فيديو
تعرف على موقع توتة توتة لبرامج قصص الأطفال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟