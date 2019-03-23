تدريبات تأهيلية لـ حمدي فتحي في الأهلي

أدى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بالجري حول الملعب، قبل أن يستكمل بعض التدريبات الأخرى داخل صالة الجيمانزيوم للتعافي من الإصابة.



ويعاني "فتحي"، من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بتروجت بالدوري، حيث يغيب عن الفريق لمدة من 4:6ف أسابيع.



وينفذ برنامجا تأهيليا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، حيث تأكد عدم لحاقه بمباراة الزمالك المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

