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رياضة

منتخب بوروندي يتعادل مع الجابون ويتأهل لأمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه

السبت 23/مارس/2019 - 05:12 م
منتخب بوروندي
منتخب بوروندي
عبدالله هشام
تعادل منتخب بوروندي أمام نظيره الجابوني بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب برنس لوي رواجاسور ستاديوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا 2019 .

وبهذا التعادل يحتل منتخب المركز الثاني ويصعد رسميا الي امم افريقيا 2019 لأول مرة في تاريخها .

سجل الهدف الأول لمنتخب بوروندي سيدريك أميسي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء ،وتعادل عمر نجاندو لاعب منتخب بوروندي بهدف في مرماه لصالح الجابون .

وبهذه النتيجة ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بينما جاء منتخب بوروندي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويتأهل للبطولة لأول مرة في تاريخه .

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