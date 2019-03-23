محافظ الغربية يتفقد شارع 306 وأعمال تطوير كورنيش القاصد.. صور

أجري اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية ، اليوم جولة تفقدية لأعمال إقامة شارع 306"تحيا مصر" المقام على مساحة 2406م2 على كورنيش ترعة القاصد بطنطا وذلك لمتابعة سير وتنفيذ الأعمال على أرض الواقع .



كما تم الإنتهاء الكامل من توصيل جميع المرافق وأعمال البنية الأساسية ومقرر الإنتهاء من الأعمال الجارية فى 1/4/2019 ثم يتم تركيب منافذ التشغيل.



وخلال جولته، وجه محافظ الغربية بالعمل على الإنتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد وكذا التنسيق مع حى ثان طنطا لتسوية الأرض المقابلة للشارع مع إستكمال ودهان البلدورات الخاصة بالأرض حتى تناسب ما يتم من أعمال بالمنطقة .



كما وجه أيضًا بتجميل شاطىء ترعة القاصد المقابل للشارع وزراعته بالنباتات المتسلقة والأزهار وذلك لخلق منطقة حضارية متكاملة.



واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد .. حيث وجه بسرعة تركيب كافة المقاعد المقررة وكذا إستكمال دهان الأعمدة ومراعاة المظهر الجمالى فى الدهان وأيضًا مراجعة كافة كشافات الإنارة بالأعمدة مؤكدًا على أهمية سرعة الإنتهاء من الأعمال لخلق متنفس جديد لمواطنى المحافظة.