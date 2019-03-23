الرقابة الإدارية تجري تحريات عن 566 مرشحا لوظائف قيادية

أنهت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير الماضي إجراء التحريات الخاصة لـ566 موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة.



وقامت الهيئة خلال فبراير الماضي أيضا بتلبية 168 مطلبا لقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 26 مواطنا تقدموا بشكاواهم إليها.



كما نجحت الرقابة الإدارية، خلال شهر فبراير الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة ، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له.