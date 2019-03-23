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فن

اليوم زواج مى حلمى ومحمد رشاد.. والمذيعة : سبونا نفرح النهاردة

السبت 23/مارس/2019 - 06:33 م
مى حلمى ومحمد رشاد
مى حلمى ومحمد رشاد
أمل مجدى
كشفت مصادر مقربة من الاعلامية مى حلمى انها ستحتفل بزواجها من الفنان محمد رشاد اليوم وقالت المصادر ان حفل الزفاف سيتم فى سرية تامة و يقتصر على المقربين منهما .

فيما غردت الفنانة مى حلمى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : ايه مشكلتكم فى أن الواحد يفرح ومش لازم يفرح البلد كلها معاه هو فى ايه جرا للناس ايه مش كفاياكم قولتو وعدتو وحصل وماحصلش ومافتحتش بوقى ولا قولت صح من غلط حياتى مش خبر ومش سبق ولو سبق ترجعلى اديها لمين كفاياكم اعرفوا افرحو للناس حرام عليكم سبونا نفرح النهاردة

ويذكر انه فى وقت سابق الغى حفل زفاف الاعلامية مى حلمى ومحمد رشاد قبل إقامته بساعتين إثر خلافات وقعت بينهما
#فرحة_مى_حلمى
#محمد_رشاد
اليوم زواج مى حلمى ومحمد رشاد.. والمذيعة : سبونا نفرح النهاردة

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