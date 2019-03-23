ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 06:55 م
ساعة الزهور
ساعة الزهور
أحمد عبد العزيز
حالة من الاستياء أثارتها أعمال التطوير التي تمت بساعة الزهور التاريخية بمنطقة الحي اللاتيني، وسط الإسكندرية، والتي تسببت في تغيير شكلها التاريخي إلى حد كبير.

كشف مسئولو حي وسط الإسكندرية اليوم عن الشكل شبه النهائي للساعة عقب تطويرها والتي تضمنت تغيير أرضية الساعة للنجيل الصناعي والعقارب ومجموعة الأرقام بالألوان "الأخضر والأحمر والأصفر" لتصبح الساعة على شكل زهرة، فيما جرى دهان الأرقام باللون الفوسفوري لتعكس الإضاءة ليلا، وتحدد للانتهاء من تطوير ساعة الزهور وافتتاحها بالتزامن مع أعياد الربيع الشهر المقبل.


أثارت أعمال التطوير تلك حالة من الاستياء وخيبة الأمل بين السكندريين، ووصفوها بأنها أعمال "تشويه" وليست تطوير.

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا تظهر الشكل القديم للساعة في فترة السبعينيات والشكل الجديد، الذي يظهر استخدام النجيل الصناعي "الترتان" ومواد أخرى تخلو تماما من الزهور والنباتات الطبيعية.

انتقد مواطنون الصور التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب "محمد ذكي": "للأسف الذوق العام بالإسكندرية في انحدار مستمر مفيش ميدان بيتعمل فيه حاجة كويسة زي زمان".

قالت سهى سعد، الساعه في الماضي كان شكلها حلو دلوقتي للأسف بقت تشبه تورته باظت مني وانا بعملها".

وكان جهاز تجميل الإسكندرية، قد بدأ 28 ديسمبر الماضي، بالتنسيق مع حي وسط، أعمال تطوير ساعة الزهور التي أنشئت عام 1966 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ووفقا لبيان سابق صادر عن حي وسط، أشرف على أعمال تطوير الساعة والحديقة المحيطة بها لجنة من كليتي الزراعة والفنون الجميلة وإدارة الحدائق، وذلك بتمويل من أحد رجال الأعمال.
ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور
ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور
ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور
ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور
ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

ترشيحاتنا

منافس محمد صلاح بالدوري الإنجليزي خارج كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح يتغنى بهتاف ليفربول الشهير للخروج من أزمته

ضحية جوزيه لصدى البلد.. رفضت الأبيض من أجل الأهلي.. ولن أنسى موقف البدري وغزال الزمالك

السيول تجتاح إيران.. والجيش يتدخل لإنقاذ الموقف

فى ذكرى ميلادها.. تعرف على قصة حب لم تكتمل بطلتها نجاة علي | نوستالجيا

تشييع جثامين ضحايا حادث انفجار خزان مصنع كيماويات بالعين السخنة

الأرصاد تحذر من كارثة تهدد بدمار كوكب الأرض

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام كهربا

ننشر تفاصيل اجتماع الـ 8 ساعات داخل مقر BBC لتشويه صورة مصر

انهيار الليرة التركية تكشف أكاذيب أردوغان.. فيديو

الشوالي: الأهلي الأخطر على الترجي .. وقمة الزمالك تهدد تتويجه أفريقيًا

ميدو محروس: رفضت الزمالك من أجل عيون الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

فيديو

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بعد تطبيق قرار السيسي.. فيديو
درويش: مصر تستعيد دورها الريادي في المنطقة العربية.. فيديو
الشهابي: الجولان المحتلة عربية ولا وجود لصفقة القرن.. فيديو
الأرصاد تحذر من كارثة تهدد بدمار كوكب الأرض
فيديوجراف| بجمالها وإنسانيتها.. شرطية نيوزيلندية تثير إعجاب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟