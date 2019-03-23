التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة ينظم ندوة لرفع وعي المواطنين بالدقهلية

استضافت أكاديمية النيل بالدقهلية اليوم السبت ندوة لرفع الوعي التأميني التى نظمها صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ، وذلك بحضور الدكتور رضا عبد الغفار نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية النيل للعلوم والدكتور رضا عبد السلام وكيل كليه الحقوق جامعة المنصورة .





حضر الندوة محمد سعودي رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ، عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات و المعاشات و محمد عبد النبى رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالصندوق الحكومى وعدد من مسئولى التأمينات والمعاشات بمناطق شرق الدلتا إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية .





يأتي تنظيم الندوة في إطار اهتمام صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بنشر وتعميق الفكر والوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعى.





وأكد عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، أن التأمينات و المعرفة بها تهم كافة شرائح المجتمع المصري لذلك كان اتجاه قطاع التأمينات بوضع خطة ميدانية ترتكز علي المعرفة والوعي بماهية التأمينات الاجتماعية وقانونها ونشر تلك المعرفة على مستوى الجمهورية باشتراك جميع العاملين والمهتمين بمجال التأمينات الاجتماعية وعرض أهم المشكلات التي قد تواجههم والعمل علي حلها فورًا وكذلك الشرح السليم لصحيح القانون.



