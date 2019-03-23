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رياضة

وائل جمعة نجم ويست هام بديلا لـ هازارد حل فشل التعاقد مع ريال مدريد

السبت 23/مارس/2019 - 06:43 م
وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران
أكد وائل جمعة لاعب الاهلي السابق، أن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد ، وضع فيليبي أندرسون لاعب ويست هام كبديل حال فشل ضم البلجيكى إيدين هازارد نجم وسط تشيلسى الصيف المقبل.


وكتب جمعة على صفحته بموقع "تويتر" ‏في حال لم ينتقل هازارد، قد يجد ريال مدريد الحل في فيليبي أندرسون الذى كان هدفا لمانشستر يونايتد منذ أن كان لاعبا للاتسيو.


وأضاف ان النجم البرازيلي يقدم مستويات جيدة مع فريقه ويست هام ما يجعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية ..فهل سنرى أندرسون في الملكى

وائل جمعة نجم ويست هام بديلا لـ هازارد حل فشل التعاقد مع ريال مدريد

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