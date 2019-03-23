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ثقافة

تكريم خالد جلال فى ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي

السبت 23/مارس/2019 - 06:32 م
صدى البلد
طارق موسى
كرم أحمد أبو رحيمة، رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة ومدير أيام الشارقة المسرحية، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، عقب محاضرة ألقاها خالد جلال فى "ملتقى الشارقة الثامن لأوائل المسرح العربي" الذى يقام ضمن فعاليات أيام الشارقة.

وقال جلال، إن المحاضرة دارت حول الإرتجال المسرحى، ومركز الإبداع الفني، ودوره الهام فى اكتشاف وتنمية المواهب الفنية بمختلف مجالات المسرح، مضيفا أن المحاضرة كانت لأوائل الخريجين من المعاهد الفنية بالوطن العربي مثل " سوريا ولبنان والاْردن والجزائر ومصر والمغرب والسودان والكويت وتونس" .

ووجه جلال الشكر لأحمد أبو رحيمة مدير أيام الشارقة المسرحية، وللناقد المسرحي والإعلامي السوداني عصام أبو القاسم، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم فى حدث ثقافى وفنى يحتل مكانة كبيرة بين دول العالم العربى .

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية في دورتها ال29، تنظمها دائرة الثقافة في قصر الثقافة، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية يوميا حتى حفل الختام في 27 مارس الجاري.

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