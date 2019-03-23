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رياضة

فاران يخرج عن صمته ويكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

السبت 23/مارس/2019 - 06:20 م
صدى البلد
القسم الرياضى
خرج الفرنسي رافاييل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن صمته وذلك بعد الشائعات التي ربطته بالانتقال لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال فاران في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام الفرنسية ، بعد مباراة منتخب الديوك أمس مع مولودوفا في تصفيات يورو 2020:"إنني لست سعيدًا في ريال مدريد فهذا أمر خاطئ، أنا في ريال مدريد، النادي الأكبر في العالم ، وأنا دائمًا في حالى تحدي مع نفسي للوصول إلى أعلى المستويات الممكنة ، أنا أركز على مسيرتي ، لقد مررنا بوقت عصيب في منتصف هذا الموسم حينما كان يجب علينا أن نقاتل ، أنا أبذل كل ما بوسعي لهذا القميص وأنا فخور بذلك."

وأضاف فاران:"لا يمكنني التحكم في كل شيء تقوله وسائل الإعلام عني ، العديد من الأشياء غير صحيحة لكنني لا يمكنني أن أقول بأنني لست سعيد مع ريال مدريد ، أنا متحفظ وهنا تكمن المشكلة ، فعندما تكون شخصًا هادئًا ستسمع كثير من الأشياء عنك."

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت فاران بالانضمام لنادي مانشستر يونايتد مقابل 86 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو القادم ، وأنه قد أخبر زملائه برغبته في الرحيل عن الميرنجي، بعدما حقق كل شيء ممكن وأنه يرغب في خوض تحد جديد.

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