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حوادث

البحث عن لصين طعنا سائقاً بسكين لفشلهما في سرقة الميكروباص بالمطرية

السبت 23/مارس/2019 - 06:24 م
صور أرشيفية - ألاجهزة
صور أرشيفية - ألاجهزة الامنية
كتب – محمد صبرى:
أنقذت العناية الإلهية سائقًا من الموت، أثر قيام مجهولين باستقلال الميكروباص معه ومحاولة سرقته بالإكراه، وعندما فشلا قاما بطعنه بمطواة ولاذا بالهرب، ويكثف رجال الأمن بالقاهرة جهودهم لسرعة تحديد الجناة وضبطهم.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا بالعثور على سائق بشارع احمد عصمت بحى عين شمس مصاب بطعن نافذ فى البطن وغارقا فى دمائه.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من التحريات أن السائق يدعى تامر ف " 42 سنة " وأن لصين استقلا معه الميكروباص وقاما بتهديده بسكين لسرقة السيارة وعندما قاومهما قاما بطعنة ولاذا بالهرب عقب ارتكابهما الحادث .

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