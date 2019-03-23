درويش: مصر تستعيد دورها الريادي في المنطقة العربية.. فيديو

قال عمرو درويش عضو لجنة إعداد الدستور السابق، إن الدور المصري قوي وفاعل في المنطقة العربية بفضل مجهودات السياسة الخارجية.



أضاف " درويش " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأشقاء العرب في العراق وسوريا وليبيا يسعون جاهدين للتقارب مع القيادة السياسية في مصر لدورها الفاعل في المنطقة.



أكد "درويش" أن محاربة الإرهاب في العراق وتراجع داعش في سوريا يشير إلى أن المنطقة العربية تعيد ترتيب أوراقها مرة أخرى، وأن مصر تستعيد دورها الريادي في المنطقة مرة أخرى، وتقارب الرأي العربي أمر في غاية الأهمية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".

