خالد الجندي: السيسي يراعى كبار السن .. وأطلب تخصيص يوم عيد لهم

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التعامل بطريقة سيئة مع كبار السن، قائلًا: «إياك أن تكون أحمق وتعاملهم، بطريقة سيئة، فهؤلاء يفرحون بمن يكون سعيدًا بوجودهم، وهم أولى من الأطفال بالرعاية».



ووجه «الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت رسالة للشباب قائلًا: «إن كبار السن منهم أمك وأبوك وأجدادك، ودعاؤهم قريب من الله تعالى، فاغتنم هذه الفرصة للدعاء لك».



وأشاد الجندي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «سلام على من يراعون كبار السن، شكرًا يا سيادة الرئيس لرعايتك مصالح كبار السن، واطلب عمل يوم عيد للاحتفال بكبار السن».



