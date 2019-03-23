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رياضة

غدا.. الحدود يواجه كوكاكولا وديا ضمن برنامج استعداداته في التوقف الدولي

السبت 23/مارس/2019 - 06:43 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يخوض فريق حرس الحدود مواجهة أمام نادي كوكاكولا، الذي ينشط في دوري القسم الثاني، وديا غدا الأحد علي ملعب تدريبات الفريق العسكري بأحد الفنادق الواقعة في طريق السويس، وذلك في إطار استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وفي اطار البرنامج الاستعدادي الذي وضعه المدير الفني للفريق، طارق العشري، سيواجه الفريق العسكري منتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين وديا يوم الاثنين القادم.

ويستعد فريق حرس الحدود لمواجهة طلائع الجيش في إطار مواجهات الجولة ال26 والمقرر لها يوم 1 إبريل القادم علي ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز ال11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة.

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