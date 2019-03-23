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رياضة

الشناوي يتصدى لركلة جزاء وينقذ مصر من التعادل أمام النيجر

السبت 23/مارس/2019 - 06:55 م
احمد الشناوي
احمد الشناوي
نور عادل
أنقذ الحارس أحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، مرمى الفراعنة من هدف التعادل في المباراة التي تجمع منتخب مصر مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
واحتسب الحكم فى الدقيقة 53 ركلة جزاء على المدافع الدولي علي جبر، إلا أن الحارس أحمد الشناوي تمكن من التصدي لها ليحافظ على تقدم منتخب مصر بهدف دون رد.
وكان محمود حسن تريزيجيه قد سجل هدف منتخب مصر الوحيد في تلك المباراة فور نزوله في الشوط الثاني.

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