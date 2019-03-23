على ضفاف نيل عروس القليوبية.. الاتحاد الأوروبى ووزيرا الرى والشباب والرياضة يحتفلان باليوم العالمى للمياه بالقناطر الخيرية ويتفقدان الحدائق

رئيس الاتحاد الأوروبى :
120 مليون يورو منح لدعم لوضع المائى لمصر
وزرير الرى :
وزرير الرى :
مواجهة تحديات المياه فى مصر هى واحدة من اهم اولويات البلاد
وزير الشباب:
وزير الشباب:
بروتوكول تعاون مع الري للمشاركة في خطة ترشيد المياه
احتفل السفير ايفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الاوروبى فى مصر والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى باليوم العالمى للمياه على ضفاف نهر النيل بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعدد من سفراء الدول الاوروبية والافريقية وممثلين لبعض شركاء التنمية بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.
وخلال الحفل أعلن السفير إيفان أن الاتحاد الاوروبى بصدد إطلاق برنامجا مهما لعدة سنوات فى مصر تحت عنوان" برنامج الاتحاد الاوروبى لقطاع المياه فى مصر بمنح تصل قيمتها الى 120 مليون يورو وذلك بهدف دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الامن المائى وتعزيز الادارة المستدامة لقطاع المياه
واضاف السفير نأمل فى توقيع اتفاقية تمويل البرنامج خلال فصل الصيف وبدء التنفيذ قبل نهاية العام مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبى يعد من اوائل الجهات التى ساندت مصر فى هذا القطاع حيث ساهم بمبلغ 540 مليون يورو لاقامة عدة مشروعات فى قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية
واضاف ان هذه المنح ضمن حزم تمويلية ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو من مؤسسات مالية اوروبية فى هذا القطاع ويشمل التعاون بين الاتحاد الاوروبى ومصر فى قطاع المياه والصرف الصحى برامج تغطى 12 محافظة مصرية وستعمل هذه البرامج على تحسين حياة 15 مليون مواطن مصرى خاصة الاكثر احتياجا
من جانبه شدد وزرير الرى على ان مواجهة تحديات المياه فى مصر هى واحدة من اهم اولويات البلاد وبالتالى فان جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الاتحاد الاوروبى يجب ان تتكاتف معا فى تنفيذ الخطة القومية للمواد المائية والتى تتضمن 4 اهداف هى تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة استخدامها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة للادارة المتكاملة للمياه.
فيما قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان هناك تعاونا مشتركا مع وزارة الري والموارد المائية في مجال تطبيق الخطة القومية لترشيد المياه ومواجهة الفقر المائي، مشيرا إلى أن هذا المجال ليس هو فقط الذي تتعاون فيه الوزارتين ولكن هناك مجالات أخرى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الشباب والرياضة في إحتفالية اليوم العالمي للمياه بالقناطر الخيرية تحت شعار "المياه للجميع " والتي تنظمها وزارة الرى والاتحاد الأوروبي.
من ناحية اخري شهدت الاحتفالية تكريم وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي وايفان سوركوش سفير الإتحاد ووزير الشباب والرياضة لمجموعة من السيدات أعضاء مجالس إدارات روابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية من محافظات الجمهورية احتفالا بيوم المراة العالمي وتكريما لدورهن الفعال في المشاركة بإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث
كما تفقد الوزراء والضيوف نموذج القرية الريفية المصغره الذي تم إعداده في الحديقة في إطار عمليات التطوير.
ونوه وزير الري إلى أن تطوير عفله يأتي ضمن خطة وزارة الري بالاهتمام بحدائق القناطر تمهيدًا لوضع القناطر على الخريطة السياحية لتكن عامل جذب لمدينة القناطر
وأشار المهندس محمد الصادق إلى أنه تم تطوير حديقة عفلة بالكامل، حيث تم بناء ٨ برجولات خشبية في وسط وأطراف الحديقة، وتم إقامة مامشة على النيل باسم (أهل مصر) والتي يبلغ طوله ٢٠٠ متر بتكلفة مليون و ٢٠٠ الف جنيه، وتم أيضًا استكمال أعمال بناء البحيرة الصناعية وشلال المياه وصيانة لاند سكيب بالكامل للحديقة التي يبلغ مساحاتها ١٣ فدانا وتم تزيين عيون الكوبري محمد علي بالأنوار الكهربائية بطول الكوبري.
وتضمن الاحتفال باليوم العالمي للمياه القاء وزيري الشباب والرياضة والموارد المائية وسفير الاتحاد الاوروربي ومحافظ القليوبية كلمة بهذه المناسبة كما يقوم ذوي القدرات الخاصة بتقظيم فقرة فنية وتعزف فرق فنيه اغاني شعبية وتراثية كما يقوم الضيوف بتفقد معرض الثورة والذي يتم عرض فيه لوحات فنية وطنية لطلبة المدارس هادفة إلى غرس الوعى لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال، بأهمية الحفاظ على المياه
احتفل السفير ايفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الاوروبى فى مصر والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى باليوم العالمى للمياه على ضفاف نهر النيل بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعدد من سفراء الدول الاوروبية والافريقية وممثلين لبعض شركاء التنمية بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.
وخلال الحفل أعلن السفير إيفان أن الاتحاد الاوروبى بصدد إطلاق برنامجا مهما لعدة سنوات فى مصر تحت عنوان" برنامج الاتحاد الاوروبى لقطاع المياه فى مصر بمنح تصل قيمتها الى 120 مليون يورو وذلك بهدف دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الامن المائى وتعزيز الادارة المستدامة لقطاع المياه
واضاف السفير نأمل فى توقيع اتفاقية تمويل البرنامج خلال فصل الصيف وبدء التنفيذ قبل نهاية العام مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبى يعد من اوائل الجهات التى ساندت مصر فى هذا القطاع حيث ساهم بمبلغ 540 مليون يورو لاقامة عدة مشروعات فى قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية
واضاف ان هذه المنح ضمن حزم تمويلية ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو من مؤسسات مالية اوروبية فى هذا القطاع ويشمل التعاون بين الاتحاد الاوروبى ومصر فى قطاع المياه والصرف الصحى برامج تغطى 12 محافظة مصرية وستعمل هذه البرامج على تحسين حياة 15 مليون مواطن مصرى خاصة الاكثر احتياجا
من جانبه شدد وزرير الرى على ان مواجهة تحديات المياه فى مصر هى واحدة من اهم اولويات البلاد وبالتالى فان جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الاتحاد الاوروبى يجب ان تتكاتف معا فى تنفيذ الخطة القومية للمواد المائية والتى تتضمن 4 اهداف هى تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة استخدامها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة للادارة المتكاملة للمياه.
فيما قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان هناك تعاونا مشتركا مع وزارة الري والموارد المائية في مجال تطبيق الخطة القومية لترشيد المياه ومواجهة الفقر المائي، مشيرا إلى أن هذا المجال ليس هو فقط الذي تتعاون فيه الوزارتين ولكن هناك مجالات أخرى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الشباب والرياضة في إحتفالية اليوم العالمي للمياه بالقناطر الخيرية تحت شعار "المياه للجميع " والتي تنظمها وزارة الرى والاتحاد الأوروبي.
من ناحية اخري شهدت الاحتفالية تكريم وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي وايفان سوركوش سفير الإتحاد ووزير الشباب والرياضة لمجموعة من السيدات أعضاء مجالس إدارات روابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية من محافظات الجمهورية احتفالا بيوم المراة العالمي وتكريما لدورهن الفعال في المشاركة بإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث
كما تفقد الوزراء والضيوف نموذج القرية الريفية المصغره الذي تم إعداده في الحديقة في إطار عمليات التطوير.
ونوه وزير الري إلى أن تطوير عفله يأتي ضمن خطة وزارة الري بالاهتمام بحدائق القناطر تمهيدًا لوضع القناطر على الخريطة السياحية لتكن عامل جذب لمدينة القناطر
وأشار المهندس محمد الصادق إلى أنه تم تطوير حديقة عفلة بالكامل، حيث تم بناء ٨ برجولات خشبية في وسط وأطراف الحديقة، وتم إقامة مامشة على النيل باسم (أهل مصر) والتي يبلغ طوله ٢٠٠ متر بتكلفة مليون و ٢٠٠ الف جنيه، وتم أيضًا استكمال أعمال بناء البحيرة الصناعية وشلال المياه وصيانة لاند سكيب بالكامل للحديقة التي يبلغ مساحاتها ١٣ فدانا وتم تزيين عيون الكوبري محمد علي بالأنوار الكهربائية بطول الكوبري.
وتضمن الاحتفال باليوم العالمي للمياه القاء وزيري الشباب والرياضة والموارد المائية وسفير الاتحاد الاوروربي ومحافظ القليوبية كلمة بهذه المناسبة كما يقوم ذوي القدرات الخاصة بتقظيم فقرة فنية وتعزف فرق فنيه اغاني شعبية وتراثية كما يقوم الضيوف بتفقد معرض الثورة والذي يتم عرض فيه لوحات فنية وطنية لطلبة المدارس هادفة إلى غرس الوعى لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال، بأهمية الحفاظ على المياه