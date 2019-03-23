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أخبار البلد

أكبر مزرعة صبار في الشرق الأوسط تشارك بـ 12 ألف نوع في معرض زهور الربيع.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 07:55 م
المستشار ثروت بدوي
المستشار ثروت بدوي يشرح لوزير الزراعة إمكانيات المزرعة
حمادة خطاب
افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة، وقال ابوستيت، إن هناك أكثر من 180 عارضاً يشاركون بأفضل إبداعاتهم في كرنفال الربيع للزهور ونباتات الزينة خلال الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع الذي يعتبر الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ومن بين المشاركين في معرض الزهور هذا العام، المستشار ثروت بدوي، صاحب أكبر وأقدم مزرعة صبار في مصر والشرق الأوسط، حيث تشمل مزرعة الصبار العالمية التي يمتلكها بدوي، انواع صبار نادرة يصل عمرها لـ٧٠ عامًا. 

كما يقدم بدوي هذا العام مجموعة كبيرة من الصبارات "المطعومة "، ذلك بالإضافة الي مجموعة من النوادر التي لم تكن مطروحة البيع منها في السنوات الماضية، بالإضافة الي اكثر من 12 الف نوع من انوع الصبار العالمية. 

وأكد "بدوي"، إن أنواع الصبار حول العالم كثيرة جدًا، ونحن نمتلك منها أكثر من 12 ألف نوع منها أنواع نادرة قد يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه، متابعا: "هناك أيضًا أنواع فى متناول الجميع يصل سعرها إلى 5 جنيهات فقط, وهو ما يجعل من الصبار نباتًا مناسبًا لجميع الطبقات، وهو ما ساعدنا أيضًا على محو فكرة أن الصبار لا يزرع إلا فى القبور".

وأكد "بدوى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصبار عمره كبير جدًا، وهناك تنويع كبير جدًا من النباتات العصارية، والنباتات الشوكية بمختلف أحجامها المتباينة، الكبير، والمتوسط، والصغير، لإرضاء كل الأذواق، فلولا اختلاف الأذواق لبارت السلع, ولفت المستشار إلى أن ألوان الصبار هي التي تحدد ذوق المستهلكين، وأبرز أنواعه هى, فرو كاكتوس لاتسبينس, الماميلاريا, أجافى فيكتوريا, كلانشو ثيرسيفوليا, السلندر واللوبيفيا الصفراء والكلانشو"

الجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوماً.. ويشهد المعرض اهتمامًا متزايدًا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة، كما تهدف تحويله إلى حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.
أكبر مزرعة صبار في الشرق الأوسط تشارك بـ 12 ألف نوع في معرض زهور الربيع.. صور
أكبر مزرعة صبار في الشرق الأوسط تشارك بـ 12 ألف نوع في معرض زهور الربيع.. صور
أكبر مزرعة صبار في الشرق الأوسط تشارك بـ 12 ألف نوع في معرض زهور الربيع.. صور
أكبر مزرعة صبار في الشرق الأوسط تشارك بـ 12 ألف نوع في معرض زهور الربيع.. صور

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