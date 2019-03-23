مجلس الدولة.. الإدارية العليا تقضي بصحة عموميات الزمالك.. وإعادة المرافعة في طعن توفيق عكاشة على غلق الفراعين 27 أبريل.. ودعوى بطلان استبعاد إيمان البحر درويش من انتخابات الموسيقيين

حيثيات القضاء الإدارى بإلغاء زيادة رسوم العمرة

إعادة المرافعة فى طعن بطلان قانون التجمهر.. 18 مايو



أكدت محكمة القضاء الإدارى ، والتى أوقفت تنفيذ قرار وزيرة السياحة، بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة ، وعدد المعتمرين ، والنطاق الذي يحدد عدد ١٠٠ ألف تأشيرة في رمضان ، في حيثيات حكمها أن القرار التنظيمي المطعون فيه متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالي قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده.



وأضافت المحكمة، بأن القانون لم يترك تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لأي أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع هذا الحق ، ومن ثم فإن قرار الوزيرة ، يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.



أشارت الي أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتي لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بمضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به .



فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء نشر قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين بجلسة 18 مايو.



قالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.



طالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.



وفى ذات السياق قبلت المحكمة الإدارية العليا،برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك والمطالب بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى ، والمتضمنة صحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية واعتبارها نافذيتين ، ماعدا بند اللائحة



كما قضت باختصاص القضاء الادارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.



وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق ، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.



ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.



كما قضت بذات الجلسة في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.



جاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.



قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الطعن المقام من الإعلامى توفيق عكاشة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بغلق قناة الفراعين، بجلسة ٢٧ ابريل المقبل.



أقام الطعن توفيق عكاشة وطالب بالغاء حكم القضاء الإدارى، ووقف قرار غلق قناة الفراعين، وأكد عكاشة في دعواه ان قناة الفراعين حيادية هادفة، تقدم اعلام يخدم المجتمع ويثقف الشعب من خلال البرامج المقدمة بالقناة ، لذا يطالب بإعادة بثها من جديد لتقدم رسالتها في تنوير المجتمع وتثقيفه.



كانت محكمة القضاء الادارى قضت في وقت سابق بغلق قناة الفراعين المملوكة لتوفيق عكاشة.



وفى سياق متصل قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من المطرب إيمان البحر درويش، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاده من الترشح في انتخابات نقابة الموسيقيين، المقرر لها اليوم الأحد، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها قبل جلسة 15 أبريل المقبل.



وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا باستبعاد درويش من الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين، استنادا لامتلاكه شركة إنتاج فني، على النحو الذي يمنعه من الترشح وفقا للقانون.

