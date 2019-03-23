ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 08:17 م
صدى البلد
كريم عاطف
نظم مركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الامريكية بالقاهرة المعرض الجماعي الأول للفنون البصرية لها و ضم 35 فنانًا مصريًا، قدموا العديد من الأساليب الفنية المختلفة من بينها " تصوير، رسم، نحت، تجهيز، خزف وتصوير فوتوغرافي .

ويضم المعرض الفني الاول اتجاهات فنية متعددة، وفنانين من أجيال مختلفة ويقدم المعرض جزء من صورة للمشهد الفني المصري خلال الخمسة وعشرون عاما الأخيرة.

وشارك فى المعرض الاول الجماعي بمركز التحرير الثقافي ما يقارب من 36 فنانا وفنانة منهم " عادل ثروت، أحمد صبري، أحمد طالل، داليا رفعت، ضياء الدين داوود، عماد إبراهيم، إيمان علي بكري، فاطمة عبد الرحمن، هادي برعي، حمدي رضا، حنفي محمود، إسراء النجار، كمال الفقي، كريم القريطي، خالد سراج ،آنيتا توت، محمود بكار، مى رفقي، محمد عبدالله، محمد أبو النجا، محمد المصري، مصطفى ربيع، ناجي فريد، نيفين فرغلي، عمر الفيومي، راندا فخري، صالح المليجي، سامح إسماعيل، شيماء درويش، تامر شاهين، طارق الشيخ، طارق راضي، وائل درويش، وئام المصري، ياسمين الحاذق ويوسف راغب ".

ويفتح المعرض ابوابه يوميا للجمهور من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء ماعدا يوم السبت من الساعة 1ظهرا الى الساعة 8 مساء ويقام بقاعات عرض مارجو فيلون، فيوتشر وليجاسي بجانب قاعة إيوارت بمقر الجامعة الامريكية بميدان التحرير .
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور
مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور

ترشيحاتنا

في مباراة تحصيل حاصل.. بدلاء منتخب مصر يتعادلون مع النيجر 1/1.. فيديو

مشاهدة مباراة الأهلي والأنابيب الكيني ببطولة افريقيا لسيدات الطائرة..بث مباشر

المنتخب الأولمبي يطلب ضم موهبة باريس سان جيرمان رسميا

بعد غياب 794 يوما.. أحمد الشناوي يعود ويتألق بقميص منتخب مصر

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

عمار حمدى يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الأول لمصر أمام النيجر.. فيديو

كهربا على سطر وسطر.. حكاية موهبة بيضاء تطاردها لعنة التوفيق

العليا للحج : ندرس حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة

مفاجأة.. المشاركون في لجنة الخمسين كانوا على يقين بتعديل الدستور مستقبلا.. فيديو

بسعر 85 جنيها.. التموين: زيادة اللحوم المطروحة بالمجمعات خلال رمضان

أقام معها علاقة غير شرعية فأنجبت منه فقتلها في الغردقة.. تفاصيل

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

فيديو

أحمد موسى: بي بي سي تدعو للانقلاب على ثورة 30 يونيو.. فيديو
أحمد موسى يطالب بغلق مكتب BBC في القاهرة .. فيديو
أحمد موسى يطالب الأعلى للإعلام بإغلاق مكتب بي بي سي في مصر.. فيديو
المتحدث العسكري ينشر فيديو تجديدات بانوراما حرب أكتوبر
مفاجأة.. المشاركون في لجنة الخمسين كانوا على يقين بتعديل الدستور مستقبلا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟