مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ينظم معرضا جماعيا للفنون البصرية.. صور

نظم مركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الامريكية بالقاهرة المعرض الجماعي الأول للفنون البصرية لها و ضم 35 فنانًا مصريًا، قدموا العديد من الأساليب الفنية المختلفة من بينها " تصوير، رسم، نحت، تجهيز، خزف وتصوير فوتوغرافي .



ويضم المعرض الفني الاول اتجاهات فنية متعددة، وفنانين من أجيال مختلفة ويقدم المعرض جزء من صورة للمشهد الفني المصري خلال الخمسة وعشرون عاما الأخيرة.



وشارك فى المعرض الاول الجماعي بمركز التحرير الثقافي ما يقارب من 36 فنانا وفنانة منهم " عادل ثروت، أحمد صبري، أحمد طالل، داليا رفعت، ضياء الدين داوود، عماد إبراهيم، إيمان علي بكري، فاطمة عبد الرحمن، هادي برعي، حمدي رضا، حنفي محمود، إسراء النجار، كمال الفقي، كريم القريطي، خالد سراج ،آنيتا توت، محمود بكار، مى رفقي، محمد عبدالله، محمد أبو النجا، محمد المصري، مصطفى ربيع، ناجي فريد، نيفين فرغلي، عمر الفيومي، راندا فخري، صالح المليجي، سامح إسماعيل، شيماء درويش، تامر شاهين، طارق الشيخ، طارق راضي، وائل درويش، وئام المصري، ياسمين الحاذق ويوسف راغب ".



ويفتح المعرض ابوابه يوميا للجمهور من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء ماعدا يوم السبت من الساعة 1ظهرا الى الساعة 8 مساء ويقام بقاعات عرض مارجو فيلون، فيوتشر وليجاسي بجانب قاعة إيوارت بمقر الجامعة الامريكية بميدان التحرير .

