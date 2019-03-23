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رياضة

بعد غياب 794 يوما.. أحمد الشناوي يعود ويتألق بقميص منتخب مصر

السبت 23/مارس/2019 - 07:53 م
صدى البلد
معتز عمرو
منذ يوم 17 يناير لعام 2017 وتحديدا في المباراة التي جمعت منتخب مصر أمام مالي بالجولة الأولى خلال بطولة كأس الأمم بالجابون والتي خرج الشناوي متأثرا بالاصابة خلالها، ابتعد حارس نادي الزمالك السابق عن المشاركة الدولية بقميص المنتخب الوطني.

وبعد غياب دام لفترة تزيد عن العامين وتحديدا لمدة 794 يوما، عاد الشناوي ليلعب أساسيا خلال لقاء منتخب مصر أمام النيجر في لقاء ختام تصفيات أمم افريقيا 2019 للمجموعة العاشرة.

ولفت أحمد الشناوي الأنظار في لقاء عودته للمشاركة الدولية، تصدي حارس مرمي بيراميدز لأربع فرص خطيرة من ضمنهم ركلة جزاء لمنتخب النيجر، لينقذ منتخب مصر من خسارة محققة علي أرض المنافس بملعب جينرال سييني.

وبعد أدائه في لقاء اليوم، ترتفع أسهم أحمد الشناوي بشدة في وجوده بقائمة حراس عرين المنتخب الوطني خلال بطولة الأمم الافريقية القادمة والتي ستقام علي الأراضي المصرية، لاسيما بعد استبعاد محمد الشناوي وعامر عامر حارسي الأهلي والانتاج الحربي، من المعسكر الحالي بسبب الإصابة.

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