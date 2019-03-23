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توك شو

برلماني سوري: قرار ترامب بشأن الجولان مرتبط بخطة صهيونية - أمريكية

السبت 23/مارس/2019 - 08:17 م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
توك شو
شن ماهر الموقع، عضو مجلس الشعب السوري، هجومًا حادًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاعترافه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

أضاف "الموقع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هذا القرار مرتبط بـ المؤامرة الصهيونية الأمريكية في الشرق الأوسط من أجل بناء المشروع الصهيوني ضمن صفقة القرن.

أوضح "الموقع" أن ما تشهده أغلب الدول العربية هو عبارة عن مخطط يستنزف طاقات المنطقة من أجل إرجاعهم أمام هذا المشروع.

وأكد أن ما شهدته سوريا من دمار كان بسبب موقفها الرافض لهذا المشروع، قائلا: "الشعب السوري يقاوم من أجل استعادة هذه الأرض باعتبارها محتلة، وسنرد الصاع صاعين".

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