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توك شو

إعلامى يحبس دموعه على الهواء بسبب قرار ترامب بشأن الجولان

السبت 23/مارس/2019 - 08:18 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
توك شو
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الوطن العربي يشهد فترة حالكة، حيث تتساقط أحلامه ورقة تلو الأخرى.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هناك المزيد من المحاولات من أجل إذلال الدول العربية .

وأوضح "الديهي"، أن هناك دولا تقف ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعه في إنقاذ مصر، لأنهم يعلمون أن مصر حينما تصعد ستقف بجوار الدول العربية و ستدافع عنهم.

وتابع: "هنفضل نشجب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان سيطرة إسرائيل على هضبة الجولان، أشعر وكأني أشيع جزء من تاريخي وأحلامي وأنا على قيد الحياة".

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