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حوادث

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسيوط

السبت 23/مارس/2019 - 08:17 م
المتهمين
المتهمين
إيهاب عمر
تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط اليوم من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 اشخاص تخصصوا فى سرقة بطاريات السيارات وبحوزتهم 14 بطارية سيارة مبلغ بسرقتها .

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد وصول عدة بلاغات من اشخاص قاموا بتحرير محاضر لسرقة بطاريات سياراتهم بدائرة القسم .

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث قسم ثان برئاسة المقدم أحمد ابوبكر رئيس المباحث ومشاركة ضباط وافراد القسم وبالتحريات اللازمة تم التوصل الى تشكيل عصابى وراء ارتكاب تلك الجرائم وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة وتم ضبط كل من " أشرف ب. ف. " 32 سنة حاصل على دبلوم مقيم دائرة قسم أول سبق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات وسرقة " و"جمال ع. ع. " 3 سنة سمكرى سيارات مقيم دائرة اول سبق اتهامه فى قضية مشاجرة وسلاح ابيض و" سعيد ث. م . " 39 سنة سمكرى سيارات مقيم دائرة اول سبق اتهامه فى 5 قضايا " سرقة وسلاح ابيض ومخدرات " قاموا بتكوين بتشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة بطاريات السيارات مستخدمين فى ذلك السيارة رقم " 9643 " ي س ج " بيجو 504 ذهبى اللون خاصة بشقيق الاول
وتم ضبطهم وبحوزتهم 4 بطاريات سيارات مبلغ بسرقتها واجنة حديد و2 سلاح ابيض واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى واقروا بسرقة عدد 10 بطاريات اخرى وارشدوا عن مكانها

وبعرض المسروقات على المبلغين تعرفوا عليها وجار استكمال التحقيقات ومناقشة المتهمين للوصول لثمة جرائم اخرى وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .


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