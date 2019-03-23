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رياضة

وزير الرياضة يكشف موقفه من تنفيذ حكم صحة عمومية الزمالك

السبت 23/مارس/2019 - 08:09 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ريهام بكير
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس الدائرة الأولى ورئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس الماضي واعتماد الميزانية.

ووفقا لقانون الرياضة الجديد فإن اللجوء للمحاكم الإدارية غير قانوني لعدم الاختصاص ، وتنفيذ الحكم يعد تدخل حكومي وهو ما يقضي ووفقا للوائح الدولية بتجميد النشاط الرياضي في مصر.

وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لصدى البلد ، عن موقفه من تنفيذ الحكم بقوله: « الموقف معقد، وأنه سيجتمع غدا الأحد بالقانونيين فى الوزارة لدراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وفي مزحة عابرة قال صبحي أن الوسط الرياضي أصبح مثل الوسط الفني مليء بالأحداث المتشابكة، ولم يصبح متعلقا بالرياضة فقط كالمعتاد والطبيعي.

وشدد صبحي على "أن اتخاذ قرار سيكون في صالح مصر في المقام الأول ، لأننا نعمل على قدم وساق لاستضافة ثالث أكبر البطولات القارية وهي كأس الأمم الإفريقية".

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وزير الرياضة يكشف موقفه من تنفيذ حكم صحة عمومية الزمالك

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