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رياضة

خالد بيومي يتغنى بتجربة العناصر الشابة مع منتخب مصر أمام النيجر

السبت 23/مارس/2019 - 08:11 م
خالد بيومي
خالد بيومي
محمد بدران
أعرب المحلل الرياضي خالد بيومي، عن ارتياحه الشديد للاستفادة الكبيرة والنتائج التي تحققت خلال لقاء منتخب مصر مع النيجر ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وعلق بيومي على "تويتر" ‏‏قائلا : النتيجة لا تعني اي شي انا مع محمد هاني وعمار حمدي ودونجا واحمد ايمن منصور وعبد الرحمن مجدي ومصطفي محمد وتجارب أخري لكل العناصر الشابة".

وأحرز محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

ويضم تشكيل المنتخب كلًا من.. أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وكريم حافظ وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد هانى فى الدفاع، وعلى غزال وعمرو السولية ونبيل عماد وعمرو وردة وعمار حمدى فى الوسط، وأحمد حسن كوكا فى الهجوم.
خالد بيومي يتغنى بتجربة العناصر الشابة مع منتخب مصر أمام النيجر

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