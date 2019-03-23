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رياضة

رئيس النصر يغضب جمهور الشباب ويستفز الهلال بعد رفع سعر عموري لـ 60 مليون ريال

السبت 23/مارس/2019 - 08:24 م
صدى البلد
عمر سلامة
قلل رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودى، سعود آل سويلم من جماهير نادي الشباب السعودي حيث وصف الفريق بالنادي غير الجماهيري.

وتحدث آل سويلم في تصريحات تلفزيونية:” احترم خالد البلطان كثيرًا -رئيس الشباب- ولكن مشكلته أنه يرأس ناديا غير جماهيري، لو كان يرأس أحد الأربعة الكبار لبرز بشكل أكبر، لكن جمهور الشباب كله استراحتين و16 بيتا".

وعن رسالته للنصر قال: "كنت سأصبح رئيسًا لنادي الرياض بسبب الخصخصة ولكن بعد تأجيلها ترأست نادي النصر بحكم ميولي".

وعن رفع سعر عموري إلى 60 مليون ريال قال: "هدفنا من الدخول في صفقة عمر عبدالرحمن هو الإضرار بنادي الهلال كمنافس ووصل سعر اللاعب لـ٦٠ مليون وهذه فضيحة".

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 55 نقطة بعد مرور 24 جولة حقق خلالها، 17 انتصارًا و4 تعادلات و3 هزائم.

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