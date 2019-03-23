عروض دراما حركية وغناء لعيد الأم بثقافة دمياط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد الأم بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بدمياط حفل فني استعراضي لفرقة الدراما الحركية بقيادة الفنان كريم خليل وقدمت فقرات متنوعة منها توت توت والبنات البنات والدنيا برد ورايحين مكان وام الشهيد وامى يا نور بيتنا، كما قدمت فرقة هواة الموسيقى والغناء بقصر ثقافة دمياط أغاني متنوعة فى حب الأم منها أغنية أمى ثم أمى وست الحبايب مع فقرة شعرية عن الأم .





وفي نفس السياق نظم قصر ثقافة فارسكور معرض فني لأعمال الاطفال عن الأم من لوحات مرسومة ومجسمات مصنوعة إلى جانب مجلة حائط تعبر عن الأم بحنانها وحبها وتضحياتها.





وضمن الاحتفالات بمئوية ثورة 19 عقد بيت ثقافة كفر البطيخ محاضرة بعنوان " اسباب ونتائج ثورة 1919" مع أشرف انيس الذى قدم تاريخ الثورة من بداياتها واسباب ثورة الشعب على الاحتلال الانجليزي متطرقا إلى نتائجها ومن اهمها اصدار دستور 23 وبداية الحياة النيابية في مصر، وفي نفس الاطار أقامت مكتبة كفر المنازلة محاضرة عن "ثورة 1919 وأثرها على المصريين".



