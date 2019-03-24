خارجية البرلمان: قمة السيسي مع الأردن والعراق تقوض النفوذ الإسرائيلي

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إن مصر والأردن والعراق لهم دور كبير في تقويض النفوذ الإسرائيلي بالشرق الأوسط، والحد من المخطط الأمريكي الذي يسعى لتوسيع النفوذ الإسرائيلي.



وأضافت "حسونة"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماعات بين الثلاث دول هامة جدًا وتعطي إحساسًا بالأمل بأن يتحسن الوضع في المنطقة العربية إلى الأفضل.



وتوقعت، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن تخرج القمة الثلاثية، بين مصر والاردن والعراق، بموقف قوي وحاسم، يرفض ما تتخذه أمريكا من إجراءات لصالح الكيان الصهيوني، والتي كان آخرها الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية المحتلة.



وعُقد أمس، بقصر الإتحادية، مؤتمرًا صحفيًا جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، دعا خلالها الأخير، الرئيس السيسي لزيارة بغداد.



كما أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلالثية بين الرئيس السيسي وملك الأردن، عبد الله بن حسين، ورئيس وزراء العراق.