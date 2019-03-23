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تمريض المنيا تقيم ندوة تثقيفية بعنوان تنظيم الأسرة ودورها في تنمية المجتمع

السبت 23/مارس/2019 - 09:53 م
صدى البلد
ايمن رياض
نظّمت كلية التمريض بجامعة المنيا بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد والأطفال ندوة تثقيفية بعنوان "تنظيم الأسرة ودورها في تنمية المجتمع” وذلك برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف من الدكتورة عزة محمد حافظ عميدة كلية التمريض، والدكتورة يسرية السيد حسين وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالندوة الدكتورة يسرية السيد، والدكتورة شيماء عبدالرحيم، المنسق الأكاديمي للامتياز، وشيماء العمدة إخصائية تمريض.

وأوضحت الدكتورة "يسرية السيد" أن الندوة استهدفت المترددات على مستشفى النساء؛ وذلك لتوعيتهم بضرورة تنظيم الأسرة من خلال اتباع الأساليب الآمنة والصحية للأم، لما لذلك من فوائد على الأطفال والعائلة والمجتمع، في توفير فرص الرعاية الكافية للطفل، وتقليل نسبة البطالة وبالتالي الحد من الفقر، والحفاظ على البيئة، والحد من المشكلات التى يعانيها المجتمع من كثرة الإنجاب غير السليم وتأثير ذلك على صحة الأم والأسرة.

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