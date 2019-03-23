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تامبي جموق ينقل الحضور إلى عالم آخر بمعزوفة في ArabsGotTalent

السبت 23/مارس/2019 - 09:46 م
تامبي جموق
تامبي جموق
حمزة شعيب
قدم المتسابق تامبي جموق، على مسرح برنامج Arabs Got Talent، معزوفة عبر البيانو.

واستطاع تامبى أن يبهر لجنة التحكيم المكونة من الإعلامي اللبناني علي جابر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري أحمد حلمي، خاصة أن العرض يقدم للمرة الأولى.

وتأهل المتسابق إلى المرحلة الثانية من البرنامج بعدما اقتنص 3 نعم من لجنة الحكم.



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