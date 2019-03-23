محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة.. صور

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن ومسئولى أملاك الدولة والوحدات الحسابية والإيرادات بالمراكز ، تنفيذًا لتكليفات مجلس المحافظين السابق للوقوف على موقف تقنين أراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز.





وذلك بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة والمهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد حافظ مدير عام إدارة أملاك الدولة، ، والإدارة المالية، وعدد من الجهات المعنية بهذا الشأن.





وأكد محافظ الفيوم على سرعة إنهاء الإجراءات وفحص ومعاينة الأراضي التى تم بشأنها تقديم طلبات تقنين من المواطنين فى كل مركز من المراكز مع استهداف المساحات الكبيرة عند التقنين.





وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة، بتكثيف عمل لجان المعاينة بمختلف المراكز، كما شدد على دقة الفحص ومطابقة طلبات التقنين على أرض الواقع بالإحداثيات المعتمدة واللجان المختصة وتوضيح عملية التسعير , من خلال تحديد السعر المتداول في المنطقة وتقدير اللجنة الرباعية والسعر الاسترشادي .





كما شدد محافظ الفيوم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في عملهم بملف التقنين،





وأكد على أهمية ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، لأن تلك الأملاك حق لكل المصريين ولا يحق لشخص أن يتعدى عليها، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استغلال أصول ومقدرات هذا الوطن بشكل غير قانوني.





كما تمت مناقشة إيرادات المحافظة من أملاكها وتحصيل حق الدولة عند الغير ,وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين, ووجه بأنه تم عمل نماذج عقود للتمليك والايجار تم إرسالها من مجلس الوزراء لتعميمها عند ابرام العقود في ممتلكات الدولة .





كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بإلزام المواطنين بطلاء وجهات العقارات والمباني وتوحيد لون لكل مركز.



