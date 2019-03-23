ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 09:52 م
محافظ الفيوم يشدد
محافظ الفيوم يشدد على سرعة الإنتهاء من إجراءات التقنين
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس المدن ومسئولى أملاك الدولة والوحدات الحسابية والإيرادات بالمراكز ، تنفيذًا لتكليفات مجلس المحافظين السابق للوقوف على موقف تقنين أراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز.

وذلك بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة والمهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد حافظ مدير عام إدارة أملاك الدولة، ، والإدارة المالية، وعدد من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأكد محافظ الفيوم على سرعة إنهاء الإجراءات وفحص ومعاينة الأراضي التى تم بشأنها تقديم طلبات تقنين من المواطنين فى كل مركز من المراكز مع استهداف المساحات الكبيرة عند التقنين.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة، بتكثيف عمل لجان المعاينة بمختلف المراكز، كما شدد على دقة الفحص ومطابقة طلبات التقنين على أرض الواقع بالإحداثيات المعتمدة واللجان المختصة وتوضيح عملية التسعير , من خلال تحديد السعر المتداول في المنطقة وتقدير اللجنة الرباعية والسعر الاسترشادي .

كما شدد محافظ الفيوم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في عملهم بملف التقنين،

وأكد على أهمية ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، لأن تلك الأملاك حق لكل المصريين ولا يحق لشخص أن يتعدى عليها، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استغلال أصول ومقدرات هذا الوطن بشكل غير قانوني.

كما تمت مناقشة إيرادات المحافظة من أملاكها وتحصيل حق الدولة عند الغير ,وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين, ووجه بأنه تم عمل نماذج عقود للتمليك والايجار تم إرسالها من مجلس الوزراء لتعميمها عند ابرام العقود في ممتلكات الدولة .

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بإلزام المواطنين بطلاء وجهات العقارات والمباني وتوحيد لون لكل مركز.

خلال الإجتماع تم مناقشة مشكلة النظافة وتجمعات القمامه والعمل علي تحديث عربات وأدوات النظافة .
محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة.. صور
محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة.. صور
محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة.. صور

ترشيحاتنا

تظلمات الجبلاية تكشف لصدى البلد موعد الفصل في شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك

#هاشتاج مصر والنيجر يتصدر تريند تويتر

بالأسماء.. إصابة 11 شرطيا في انقلاب سيارة شرطة ببني سويف

أول تعليق من مجلس الزمالك على قرار الإدارية العليا بصحة الجمعية العمومية

في مباراة تحصيل حاصل.. بدلاء منتخب مصر يتعادلون مع النيجر 1/1.. فيديو

عمار حمدى يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الأول لمصر أمام النيجر.. فيديو

منافس محمد صلاح بالدوري الإنجليزي خارج كأس الأمم الأفريقية

شاهد.. استقبال حافل لـ محمد صلاح بأحد مولات دبى

التأمينات تكشف موعد صرف أموال أصحاب المعاشات بعد قرار السيسي.. فيديو

توفيق عكاشة يكشف تفاصيل زيارته للخارجية الإسرائيلية.. فيديو

رد نقابة أصحاب المعاشات على قرار الرئيس بسحب استشكال حكم العلاوات

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 23-3-2019.. رحيل كهربا الأبرز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبدو تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

فيديو

زاهي حواس: بيع 15 ألف تذكرة في يوم واحد لمشاهدة توت عنخ آمون بباريس.. فيديو
عبدالعال: دورات مياه عمومية وأماكن محددة لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا..فيديو
شركة فرنسية تتهم أردوغان بتسليح تنظيم داعش الإرهابي.. فيديو
محافظ القاهرة يكرم جهاد بطل حريق الزاوية الحمراء.. فيديو
والد منقذ الـ51 طفلا في إيطاليا: ابني ماخافش من الموت وأتمنى مقابلة السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟